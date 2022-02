Sicurezza stradale, Ercolani (Lega): "L'incrocio è pericoloso: serve subito una soluzione"

"Gli abitanti delle aree territoriali di Piangipane e Mezzano conoscono bene la pericolosità dell’incrocio fra via Canala e via Reale. L’incrocio è altamente trafficato durante tutto il giorno, per non parlare del pericolo durante la notte, in presenza di nebbia, la svolta verso via Canala provenendo da Ravenna è estremamente pericolosa a causa della poca illuminazione, della carreggiata stretta e dell’alta velocità raggiunta dai veicoli nel tratto. Negli anni sono stati diversi gli incidenti avvenuti all’incrocio fra via Canala e via Reale e anche nei giorni scorsi ha avuto luogo un tamponamento". Parte da questa premessa l'ordine del giorno presentato al Consigli comunale di Ravenna da Giacomo Ercolani, consigliere comunale della Lega.

La competenza dell’incrocio, che interessa la strada statale 16, ricade sotto Anas e quindi il Comune non ha modo di intervenire direttamente per la messa in sicurezza, tuttavia il consigliere del Carroccio impegna il sindaco e presidente della Provincia, Michele De Pascale, "a richiedere ad Anas, nelle sedi opportune, un intervento per la messa in sicurezza dell’incrocio fra via Canala e via Reale, individuando come possibili soluzioni: la costruzione di una rotonda ben illuminata - oppure - l’allargamento della carreggiata, creando una corsia per chi, venendo da Ravenna, deve svoltare a sinistra in via Canala dalla via Reale".