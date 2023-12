Il sindaco Ranalli replica a Fratelli d'Italia: "Siamo in tanti a non condividere il nome della loro sede"

Lette le affermazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia Gian Marco Grandi e Rudi Capucci, il sindaco Davide Ranalli replica. La dichiarazione è in riferimento al tema "La sinistra lughese pensa solo al nome del nostro circolo, siamo sorpresi". "Rassicuriamo i rappresentanti di Fratelli d'Italia Grandi e Capucci: continuerò a occuparmi di Lugo come dimostrano le loro numerose dichiarazioni critiche sull'operato della nostra giunta. Quanto alla petizione che si sofferma sull'intitolazione di una sede di partito, il loro, a Giuseppe Compagnoni ribadisco di aver firmato da libero cittadino assieme a tanti altri lughesi che non condividono l'idea di attribuire a una parte il nome del papà del nostro Tricolore. I due rappresentanti di FdI invece di entrare nel merito delle motivazioni esposte nella petizione sottoscritta anche da intellettuali lughesi, preferiscono attaccare me, continuando in un'operazione meramente di parte e ossessivamente rivolta al sindaco che, probabilmente, ormai vedono come loro unico avversario. Fino a spiegare che FdI "è il primo partito della nazione"... ma non ancora l'unico. Aggiungo io".