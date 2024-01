Tempo di bilanci per il Consiglio comunale di Faenza: un anno impegnativo con l'emergenza alluvione

Tempo di bilanci per il Consiglio comunale di Faenza, che ha presentato i dati dell’attività dell’anno appena trascorso. Nel 2023 il Consiglio comunale si è riunito 11 volte, una seduta (5 giugno) dedicata all’emergenza alluvione. Sul fronte della presenza, 16 consiglieri (corrispondenti al 66,7%) hanno preso parte a tutte le sedute, mentre la presenza media alle sedute consiliari è stata del 93,7%. Le 11 sedute sono durate complessivamente 32,8 ore, per una media di 2 ore e 58 minuti a consesso. Durante l’anno sono stati inoltre approvati 4 ordini del giorno e 7 mozioni.

Va segnalato che nel complessivo discorso di una attività volta unicamente al buon funzionamento diverse sono le delibere, gli ordini del giorno e le mozioni approvate all’unanimità. Le delibere approvate nel 2023 sono state 65, così divise: 4 legate a cultura, sport, istruzione e servizi sociali; 25 quelle provenienti dal Settore finanziario e sviluppo economico; 26 provenivano dal Personale, Affari legali e istituzionali, Demografia e Informatica. Infine, dai Lavori pubblici e dal Territorio, le delibere approvate sono state 10.

Le interrogazioni si confermano uno strumento importante per l’attività consigliare e in particolare per le forze di opposizione. Durante l’anno 2023 ne sono state presentate 87, mentre quelle dell’anno precedente erano state 113. Nel 2023 il Partito Democratico ne ha presentate 5, Faenza Cresce 3, Movimento 5 Stelle 1 e Italia Viva 11. Per le opposizioni il gruppo Lega Salvini Premier ha presentato 30 interrogazioni; Fratelli d’Italia 23, Progetto civico faentino 5 e Area Liberale 9.

Guardando i componenti della giunta che hanno risposto alle interrogazioni si possono desumere i temi maggiormente oggetto di richiesta. Il sindaco ha risposto a 12 interrogazioni, il vicesindaco a 6, l’assessore Davide Agresti a 7, l’assessora Milena Barzaglia a 20, l’assessore Massimo Bosi a 19, l’assessora Martina Laghi a 3, l’assessore Luca Ortolani a 18 e l’assessora Rosetti a 2.

Le cinque commissioni consiliari, dopo l’emergenza alluvionale, hanno svolto sedute tematiche sul tema, stante le competenze di ciascuna. Nel dettaglio la Commissione prima (Bilancio, affari generali e risorse) nel corso del 2023 si è riunita 13 volte; la Commissione seconda (Sviluppo economico, turismo e coesione territoriale) 5; la Commissione terza (Ambiente ed assetto del territorio) 16; la Commissione quarta (Cultura, istruzione e sport) 5 e la Commissione quinta (Sanità, servizi sociali, sicurezza e terzo settore) 3 volte. Di queste 13 sono state dedicate esclusivamente al tema delle alluvioni. Per quanto riguarda la visualizzazione attraverso le dirette streaming, le 11 sedute consigliari del 2023 hanno raggiunto 39.771 persone e totalizzato 20.175 visualizzazioni.