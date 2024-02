Treni, capanni balneari e parcheggi: si riunisce il consiglio comunale

Martedì alle 15.30 si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Treni lumaca tra Ravenna e Bologna. Nuovi orari di male in peggio. Come uscire dal tunnel”, “Cartello stradale nuoce agli incassi da autovelox”, “Riprovevole ordinanza di rimozione degli storici capanni balneari”, tutti e tre presentati da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Disagi per gli studenti legati ai lavori per la palestra del liceo classico di Ravenna “Dante Alighieri”, a cura di Davide Buonocore, consigliere Lista de Pascale sindaco; “Sosta più cara per i turisti che vengono a Ravenna”, presentato da Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia; “Salvare immediatamente i capanni balneari: quali sono le intenzioni del Comune di Ravenna”, a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.

Seguiranno le interrogazioni: “Troppi molossoidi da gestire in canile. Quale fine faranno”, presentata da Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; "Il giglio d'oro" e le funzioni di vigilanza sulle comunità alloggio”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Opere per il contrasto del dissesto idrogeologico sparite”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi; “Realizzazione di un camminamento per l'accesso al plesso scolastico scuola primaria Roncalceci”, presentata da Igor Bombardi, consigliere Partito democratico.

Si passerà alle proposte di deliberazione “Valutazione in merito alla variante all'elaborato Poc 13 "Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc" necessaria al rilascio dell'assenso all'intesa Stato-Regione finalizzata alla approvazione del progetto definitivo per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "ottimizzazioni metanodotto Sestino-Minerbio dn 1200 (48"), dp 75 bar" (posizione srg-73), tratto ricadente nel Comune di Ravenna, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 2, del Dpr 327/200” e “Aggiornamento al DUP 2024/2026: variazioni al bilancio, al piano investimenti, all'elenco annuale 2024 e programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato i.5 del decreto legislativo 36/2023”, su entrambe relazionerà l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte; “Manifestazione di volontà alla vendita di porzioni di terreno comunale ubicate a Ravenna in via Sinistra canale Molinetto” che sarà descritta dall’assessore al Patrimonio Igor Gallonetto.

Seguirà la ratifica della delibera di giunta comunale avente ad oggetto l’”Adesione del Comune di Ravenna in qualità di partner (Peer city) al progetto City to City exchanges finanziato dal programma European urban initiative e relativa variazione di bilancio” che verrà trattata dall’assessora alle Politiche europee Annagiulia Randi. Infine verranno discusse e votate le seguenti mozioni: “Salvare la torraccia dal disfacimento”, presentata da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Destinare il residuo delle donazioni ricevute per erogare contributi per l’acquisto dei beni mobili distrutti dall’ alluvione” e “Risorse residui donazioni private alla Regione Emilia-Romagna per beni mobili”, presentate da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.