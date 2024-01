Un centro residenziale socio-sanitario per persone con autismo: se ne discute in consiglio comunale

Martedì 23 gennaio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Negozi chiusi e degrado al Borgo San Biagio”, presentato da Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; "Ponte di Grattacoppa e scivolosità dei giunti e del manto stradale: occorre intervenire con celerità” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città-forese-lidi; “Tronchi e boscaglie sui fiumi ravennati. Il caso Montone in zona Esp”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna Polo civico-popolare. Seguiranno un’informativa in merito alla concessione di contributi straordinari e una comunicazione su delibere di giunta a cura dell’assessora al Bilancio Livia Molducci.

Successivamente verranno affrontate le seguenti interrogazioni “Le colonne di piazza del popolo: un patrimonio storico-culturale da salvaguardare”, presentata da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; "Intervento di manutenzione straordinaria di via Portone e via Dantona", a cura di Fiorenza Campidelli, consigliera Pd; “Chiarimenti su intervento di riqualificazione e messa in sicurezza area sportiva Porto Fuori”, di Gianmarco Buzzi, consigliere Pd; “Sospesi d’autorità balli e scenari nel soppalco del mercato coperto” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna Polo civico-popolare.

Verrà poi discussa e votata la proposta di deliberazione “Approvazione accordo, ai sensi dell'articolo 15 legge 241-90 per la collaborazione tra Comune di Ravenna e Azienda Usl della Romagna relativamente alla gestione di attività "Sportello unico - Ravenna" presso le sedi degli uffici delle aree decentrate del comune di Ravenna triennio 2024-2026" su cui relazionerà l’assessora al Decentramento Federica Moschini. Sarà quindi sottoposto a discussione e voto l’”Atto di indirizzo sulla fattibilità di costituire un centro residenziale socio-sanitario per soggetti autistici, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 44 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale vigente, in particolare i commi 1, 2 e 3.

Sarà la volta della mozione “Censura nei confronti del sindaco Michele de Pascale per le numerose assenze alle sedute del consiglio comunale e contestuale invito a presenziare alle stesse in futuro”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città-forese-lidi e Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier; quindi si passerà agli ordini del giorno: “Parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna sicuro”, presentato da Giacomo Ercolani, consigliere del gruppo Lega Salvini premier, Renald Haxhibeku, consigliere gruppo Pd e Andrea Vasi, capogruppo Pri; “Costituzione di una commissione congiunta Comune di Ravenna - Fondazione Ravenna Antica per l’individuazione di strategie gestionali atte ad affrontare la situazione di difficoltà” a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città-forese-lidi; “Intitolazione del giardino interno alla ex caserma Dante Alighieri alla medaglia d’oro al valore militare Corrado Viali si richiede anche l’installazione di un pennone con bandiera a ricordo dei tanti soldati di leva ufficiali e sottufficiali che hanno dimorato negli alloggi della caserma stessa”, presentato da Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia.