Una nuova rotonda tra la Molinazza e la Basilica: accolta la richiesta di Lista per Ravenna

Il 19 giugno scorso Lista per Ravenna presentò al sindaco, in qualità anche di presidente della Provincia, un’interrogazione urgente del proprio capogruppo Alvaro Ancisi sull’incrocio pericoloso tra la Molinazza e la Basilica, due strade provinciali. La prima collega per le vie interne, evitando la più lunga statale Adriatica, la zona di Alfonsine con quella di Savarna. La seconda collega Conventello, Savarna e Sant’Alberto con Mandriole e Casal Borsetti, e quindi coi lidi nord di Ravenna.

"Questa combinazione di percorsi agevoli e scorrevoli, con carreggiate per buona parte larghe e rettilinee, induce purtroppo gli automobilisti a premere sul pedale più del dovuto; in particolare nel punto cruciale dell’innesto tra le due strade, assai pericoloso e fonte di incidenti, perché in prossimità di una semicurva che ne riduce la visibilità e incrociando in quel punto, anche la via Fenaria Vecchia, che conduce a Savarna. Con l’arrivo della stagione balneare, l’intensità del traffico si moltiplica, meritando a quel groviglio di strade il bollino rosso - spiega Ancisi - Da anni il Comitato cittadino di Savarna chiedeva, inascoltato, di installare in quell’incrocio una rotonda. Insistemmo perciò, sollecitati da numerosi cittadini, che questa richiesta, allora al punto zero, non essendo neppure ipotizzata in concreto negli atti della Provincia o del Comune, fosse accolta. Siamo stati convincenti perché a metà agosto è risultata avviata la progettazione della rotonda, che sarà finanziata con risorse messe a disposizione dal Governo nel 2020 per la messa in sicurezza di strade provinciali ad alti volumi di traffico e con più incidenti. L’impegno è di finire la progettazione entro il 2021 e realizzare i lavori entro il 2022".