Velox, ztl e autobus: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 13 febbraio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.

A inizio seduta verranno trattati i seguenti question time: “Contro lo sciacallaggio mediatico di chi contesta la Commemorazione del 10 febbraio in memoria delle vittime delle Foibe” e “Perché sugli autovelox non è indicato il limite di velocità massimo?”, presentati dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Ztl del borgo San Biagio in primavera. Si faccia il regolamento delle Ztl. Multe irregolari dal 2006”, “Ciclopedonale di Marina Romea col passo del gambero. Giunta de Pascale in confusione” e “Ingiusta abolizione degli abbonamenti bus per gli over 70”, presentati dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Abbonamenti agevolati Start Romagna: il Comune ha erogato il contributo?”, presentato dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna).

Successivamente verranno affrontate le seguenti interrogazioni: “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile: aggiornamenti sui progetti in corso", presentata dalla consigliera Alessandra Folli (Pd); “Sfalci e ramaglie allo sbando nel quartiere Darsena” e “30 platani soppressi in zona stazione da ripiantare. Progetto e soldi c'erano, ma non hanno fatto niente”, presentate dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Strage di alberi a Ravenna”, presentata dal consigliere Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia).

Si passerà poi alla discussione e alla votazione delle proposte di deliberazione: “Manifestazione di volontà per la vendita del compendio immobiliare denominato "ex scuola di Massa Castello" sito in via di Massa n. 48”, presentata dall’assessore Igor Gallonetto; “Concessione in uso e gestione dello stadio comunale Bruno Benelli al Ravenna Football club 1913 ssd a r.l. - periodo 1 marzo 2024 - 31 dicembre 2029”, presentata dall’assessore Giacomo Costantini; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, comma 1, lettera e) per lavori di somma urgenza per l'installazione di ventilconvettori elettrici in alcune aule della scuola secondaria Don Minzoni”, presentata dall’assessora Federica Del Conte. Infine l’ordine del giorno: “Per una rapida approvazione del disegno di legge sull’oblio oncologico”, presentato dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale).

