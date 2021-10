Via Antico Squero chiusa al traffico da due anni, Ancarani (FI): "Esempio di come non si governa un territorio"

Era il 1 ottobre 2019 quando il Comune di Ravenna dovette chiudere un tratto di via Antico Squero a causa dell’invasione della sede stradale di macerie provenienti dal crollo di una vecchia fabbrica dismessa. Il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani più volte intervenne sulla questione, presentando anche un question time apposito. Ora, in occasione del 'secondo anniversario', il candidato sindaco torna sull'argomento.

"Siamo al secondo anniversario di un evento la cui soluzione non si è ancora vista - dice Ancarani - L’unica cosa che è accaduta nel frattempo è stata la riapertura di un piccolo tratto a pedoni, ciclisti e runner senza che la parte importante della carreggiata venisse restituita ai cittadini. L’amministrazione, che si riempie la bocca con la scuola pubblica e la sanità pubblica. ha dunque di fatto reso privata quella che era una strada pubblica, essendo divenuta di fatto alla mercè delle volontà dei proprietari dell’immobile pericolante ad essa adiacente. La legge vigente infatti prevede che, in caso di proprietari che non curino gli immobili in loro possesso, intervenga l’ente pubblico per la messa in sicurezza rivalendosi successivamente su di essi, ma il Comune fin qui ha preferito non agire. La vicenda Antico Squero è emblematica di come non si governa un territorio, e che l’anniversario di quel problema arrivi proprio nell’ultimo giorno di campagna elettorale appare una specie di segno del destino per un’amministrazione incapace di gestire persino una così semplice attività".