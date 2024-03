Zone 30, parcheggi e Ravegnana bis: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì 14 marzo, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta verranno trattate le seguenti interrogazioni: “Chi e come è in grado di garantire la potabilità dell’acqua in caso di interventi sulla rete idrica?”, presentata dal consigliere Nicola Grandi (Viva Ravenna); “Mancata segnaletica nei parcheggi per auto elettriche del tempo consentito per la sosta”, presentata dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Per l’introduzione del limite dei 30 km/h in via Pomposa”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna); “Sosta dei disabili impossibile nel pieno centro di Ravenna”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Verranno poi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione, entrambe presentate dall’assessora Federica Del Conte: “Rateizzazione e proroga del versamento degli importi sanzionatori in materia edilizio-urbanistica e del paesaggio (dpr 380/01, l.r. 23/04, d.lgs. 42/04) oltre che dell'ultima rata, a saldo, delcontributo concessorio - anno 2025)” e “Bando regionale ‘Social housing 2023’ – disponibilità di aree pubbliche per manifestazione di interesse”.

Si passerà alla proposta di ratifica della delibera di giunta avente ad oggetto: “Variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione per gli anni 2024-2025 e 2026 relativi alle spese di personale”, che verrà trattata dall’assessore Giacomo Costantini. Poi la mozione: “Ravegnana bis bretella E45-adriatica cispadana”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna). Infine l’ordine del giorno: “Asfaltare via Chiesa e altre vie limitrofe in località Durazzano”, presentato dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna).