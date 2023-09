Cervia e Milano Marittima sugli scudi nelle due tappe di "Tramonto DiVino"

Cala il sipario sull'edizione 2023 di "Tramonto DiVino", iniziativa nata da un’idea di agenzia PrimaPagina di Cesena e Associazione Italiana Sommelier (Romagna ed Emilia) per promuovere la cultura del vino e del cibo. Sette le tappe che hanno caratterizzato l'evento, giunto al 18esimo anno d'età, tre delle quali in Romagna e quattro in Emilia. Un tour partito a luglio da Cervia il 21 luglio, passato una settimana dopo, il 28, da Milano Marittima che ha chiuso i battenti a Piacenza lo scorso 15 settembre.

"Tramonto DiVino" abbina assaggi di vini di ogni tipo (circa mille quest'anno) con cibi emiliano-romagnoli, coinvolgendo le più belle piazze della Riviera e delle città d’arte regionali con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Enoteca Regionale Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna e Apt.



“Partecipatissime sono state le tappe 3 romagnole – afferma Maurizio Magni direttore di PrimaPagina – già dall’anteprima a Cervia che ha messo a contatto le bollicine e i grandi prodotti regionali del food con gin artigianali provenienti da tutto il Belpaese, per una serata particolarmente creativa e al passo con le nuove tendenze che vedono sempre più i cocktail accompagnare le preparazioni food anche a tavola”.

Ancora bollicine sugli scudi a Milano Marittima con una lounge allestita nella Rotonda I° Maggio, dedicata agli spumanti Novebolle della Doc Romagna Spumante. Un evento nell’evento realizzato in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna, all’interno del grande allestimento creato per le oltre 300 etichette e l’abbinamento con i prodotti certificati regionali di Tramonto DiVino, serviti in tutte le tappe da allievi e docenti dell’Istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli.

E conclusione romagnola del tour alla grandissima con oltre 700 presenze il 17 agosto a Cesenatico con un trionfo di vini in degustazione, abbinati all’estro dello Chef Omar Casali del Ristorante Marè, in rappresentanza di CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi, associazione partner del tour, incaricato di spettacolarizzare i prodotti tipici regionali con la sua ricetta. In degustazione a Cesenatico, oltre ai vini emiliano-romagnoli, un banco d’assaggio con 100 etichette top da tutto il mondo in arrivo dal Concorso Mondiale di Bruxelles con cui Tramonto DiVino da anni collabora.

“Insomma – conclude Maurizio Magni – un tour 2023 decisamente positivo sia come numero di presenze che come qualità della proposta enogastronomica a testimonianza di quanto la cultura del vino e del cibo della nostra regione sia sempre più apprezzata”.