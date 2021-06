C'è anche un forno della provincia ravennate tra i migliori panettieri del Gambero Rosso

Giunge la terza edizione di Pane&Panettieri d’Italia, guida realizzata dal Gambero Rosso per portare nelle case degli italiani i segreti del buon pane e il piacere di scoprire alcuni dei migliori forni del Paese.Lo scorso anno, raccontando del bisogno da parte degli italiani di mettere le mani in pasta durante il lockdown, gli esperti del Gambero Rosso auspicavano per il buon pane una rivincita definitiva. Così è stato con la nascita di forni diffusi, forni con negozi virtuali, bakery di ultima generazione con bistrot e caffetteria annessi: un’attenzione rinnovata intorno al pane, nuova frontiera del gusto. Una crescita che è stata possibile grazie al contributo di tanti professionisti che, costretti dalle circostanze ad interrompere o comunque a ridurre drasticamente le attività, hanno impiegato le loro energie sulla panificazione. Sono infatti nati laboratori paralleli che hanno avuto una duplice funzione: da un lato, hanno salvato posti di lavoro, dall’altro, hanno aperto nuove prospettive, stimolando lo sviluppo del settore in cui i giovani sono sempre più protagonisti.

E sono 50 i panifici premiati dala guida 2022 con il massimo punteggio dei Tre Pani. La Lombardia è al vertice della classifica regionale con 8 panifici premiati, seguono il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Lazio con 6; la Sicilia con 4; Puglia con 3; Toscana, e Campania con 2; Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata e Sardegna con 1. E tra i premiati c'è anche una realtà della provincia ravennate: si tratta di O Fiore Mio Hub di Faenza, già premiato con i Tre Pani del Gambero Rosso nel 2019.