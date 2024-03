Consegnano mobili a chi ha perso tutto: grazie al "Borsino" continua il sostegno agli alluvionati

"Il vostro lavoro è ancora importante. Molta gente non è tornata a casa o non la può ancora arredare. I problemi sono tanti, anche legati a questioni burocratiche che rallentano a volte le consegne. E poi questo gruppo è utile per mantenere alta l'attenzione". La testimonianza via audio WhatsApp arriva da Forlì sul numero di Claudia Ricci che, insieme ad Antonella Macori (sono entrambe di Cesena) ha dato vita pochi giorni dopo l'alluvione dello scorso anno al Borsino dell'Alluvione, una community Facebook ancora molto attiva che conta oltre 15mila iscritti e sulla quale ogni giorno tante persone continuano a postare foto di cucine, mobili, letti e tutto quanto hanno da mettere a disposizione delle persone colpite dalle inondazioni dello scorso maggio.

La pagina serve come strumento di contatto. In questi mesi sono arrivate tante donazioni di mobili, prodotti per igienizzare, idropulitrici. Oltre a fondi destinati, tra l'altro, al carburante per i mezzi usati nella consegna di mobili alle persone che non avevano (o non hanno più) l'auto per effettuare il ritiro. "Il fatto è che il Borsino serve ancora - spiega Claudia - e la nostra reale ambizione sarebbe quella di chiuderlo perché vorrebbe dire che i problemi di tutti sono risolti. Ma sappiamo che almeno per ora resterà un'ambizione". A quasi un anno dalla piena che ha colpito la Romagna la community rimane dunque molto attiva. Un gruppo nato su due piedi, dall'incontro social e casuale tra Claudia, che lavora come interprete, e Antonella, commerciante. "Dopo l'alluvione mi ero attivata a titolo personale per una colletta, partendo dal dare una mano ad amici e vicini di casa. Aprendo Facebook trovavo tante offerte che arrivavano da più parti e che era complicato coordinare". Poi la lettura di un commento scritto da Antonella sotto a un post."Si dovrebbe creare un gruppo per unire chi dona e chi cerca", sosteneva. "Ero in aeroporto a Bruxelles per lavoro, era il 21 maggio scorso - ricorda Claudia - ho letto quel messaggio e mi sono chiesta chi avrebbe potuto rispondere a quell'esigenza. Mi sono buttata e l'ho fatto io. Non avevo mai gestito una pagina o un gruppo. Quindi ho contattato Antonella e l'ho subito nominata amministratrice".

Il gruppo, partito da Cesena, si è allargato a tutta la Romagna e su di esso si sono ritrovati volontari dal Friuli alla Sicilia. Nel tempo a Claudia e ad Antonella si sono aggiunti come amministratori Cristina Lanconelli, social media manager di Ravenna, e Marco Rocco Destro, gelataio di Vercelli. Uno degli angeli del fango volontari venuti da tutta Italia per dare una mano a spalare, svuotare, pulire o trasportare aiuti. Grazie all'intermediazione della consigliera comunale di Lugo Roberta Bravi, un'associazione gli ha fornito un furgoncino e ogni fine settimana per mesi è venuto in Romagna. "Ultimamente anche per impegni personali la gestione del gruppo è rimasta più in capo a me, ma tutti hanno le 'chiavi di casa'. Il loro supporto è fondamentale - riprende Claudia - e poi la community è un mezzo per creare una connessione. Spesso le offerte e le consegne vengono organizzate direttamente tra donatore e beneficiario, andando oltre gli amministratori. Addirittura qualche tempo fa da Grosseto è arrivata una cucina così grande che a dividersela sono state tre famiglie bisognose. L'organizzazione della logistica è avvenuta direttamente tra le persone coinvolte. Ma il contatto è partito dal Borsino. Ed è questo l'obiettivo del gruppo".

Dalla Romagna il Borsino ha allargato il suo raggio d'azione. "Abbiamo cercato di dare una mano anche a chi ha avuto danni dal tornado di luglio nel ravennate, ai terremotati di Tredozio e anche alle vittime dell'altro alluvione in Toscana di novembre, tra Prato e Campi Bisenzio". Il flusso di donazioni è rimasto costante in questi mesi, salvo alcune piccole flessioni tra fine e inizio anno, che Claudia definisce fisiologiche. Ma il trend è in ripresa. "La media è di una consegna a settimana, ho un ritiro di mobili anche in questi giorni - ci sono case ancora non utilizzabili o bonificabili. Altre sono andate distrutte, specie con le frane. E poi ci sono ancora sfollati negli alberghi che stanno rientrando mano mano in case che spesso sono vuote. Io continuo a monitorare, a fare segnalazioni anche in altri gruppi, provando a convogliare sempre le donazioni su un'unica piattaforma. Il lavoro - conclude - è ancora lungo".