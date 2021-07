Il faentino Josip Grabovac eletto a Dubai giornalista di moda dell'anno

Raccontare nuovi stili e tendenze, questo è l'obiettivo di Josip Grabovac, giornalista faentino impegnato nel settore della moda che è stato nominato dal prestigioso Vie International Award, a Dubai, "Fashion editor and journalist of the year". Un riconoscimento che arriva durante la settimana della moda negli Emirati e che premia l'impegno di Grabovac nella divulgazione dei contenuti di immagine e costume per importanti magazine della moda e quotidiani, in particolare modo per aver dedicato tempo e risorse al supporto alla notorietà di giovani stilisti.

Josip Grabovac, inizia la sua carriera in Italia proprio a Faenza dove risiede, come blogger, e rapidamente grazie al suo impegno diventa Fashion editor e giornalista tesserato. Invitato in tutte le manifestazioni della moda internazionale, in città come Milano, Parigi, Londra, New York, Dubai. E’ curatore, talent scouter, nonché editor per vari giornali.

"Un premio è il riconoscimento che il tuo lavoro è ben fatto e sei sulla strada giusta - afferma Grabovac -, io ho iniziato a Faenza perseguendo con grande impegno un grande sogno. Ho molto da fare e credo che i giovani stilisti hanno idee straordinarie e meritano di essere messi in luce, proprio come è accaduto per me. Per questo sarò la loro voce nel giornalismo".