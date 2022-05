L'influencer ravennate viene selezionato da Luca Onestini: "In tutto ciò che faccio ci metto il cuore"

C'è anche il ravennate Samuel Macrì tra gli influencer selezionati per diventare 'ambassador' del centro commerciale Esp di Ravenna. Erano stati selezionati 50 concorrenti, su un totale di 200 iscritti, e di questi sono state scelte 20 persone tra maschi e femmine di varie età. E a selezionare Samuel ci ha pensato Luca Onestini, volto noto della tv che ha partecipato al Grande Fratello Vip e a Uomini e Donne.

Samuel ha origini calabresi, ma abita a Ravenna dove lavora come aiuto cuoco e nel tempo libero si dedica a Tik Tok. "Sono un ragazzo semplice umile e solare in tutto ciò che faccio ci metto il cuore, sempre", si racconta Samuel dopo aver ringraziato i propri follower per il traguardo raggiunto. Ora per lui la bella occasione di mostrare le proprie doti di influencer: "Sono felice di questa nuova esperienza. Da parte mia ci metterò tutto l'impegno, per far si che siano soddisfatti di avermi scelto".

Una foto di Samuel Macrì