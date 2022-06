Le telecamere di sky sul Treno di Dante: un emozionante viaggio da Firenze a Ravenna

Prosegue in Emilia Romagna il viaggio di “Una gita fuoriporta”, la serie tv (in onda sul canale 260 del nuovo digitale terrestre) portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di un’Italia che merita di essere scoperta con le sue bellezze, di far emozionare il visitatore e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e le eccellenze di ciascun luogo. Martedì 28 giugno, alle 22.30, andrà in onda l’imperdibile episodio dedicato al “Sommo Poeta”, ripercorrendo a bordo dello storico “100 Porte” un'esperienza di viaggio a dir poco originale, in un treno liberty ricco di retaggi del passato, che attraversa il cuore dell'Appennino tosco-romagnolo.

Da Firenze per giungere fino a Ravenna, queste due celebri città d'arte sono affiancate ad altri borghi medievali completamente circondati da una natura incontaminata, autentica, come le tradizioni popolari che si susseguono di comune in comune: Firenze, Borgo San Lorenzo e Marradi, le prime tre tappe nel territorio toscano, poi si arriva in Romagna, dove si scoprono Brisighella, Faenza e Ravenna. Non mancherà un momento immersivo a Villa Abbondanzi Resort, un’oasi di pace nel cuore dell’Emilia-Romagna, a Faenza. La quarta stagione porterà David Romano, giornalista e conduttore della serie tv, a praticare le innumerevoli escursioni tipiche e caratteristiche di ciascun territorio: testimonianze, personaggi e focus scientifici senza tralasciare le antiche tradizioni locali e scorci da cartolina per un’indimenticabile gita fuoriporta.