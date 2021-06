Parte da Milano Marittima il tour della gipsy influencer: "L'ospitalità romagnola è un'eccellenza italiana"

La prima tappa del secondo #GipsyTour (il primo risale all'estate scorsa) di Gipsy Claudia è Milano Marittima, cuore pulsante della Romagna. La travel influencer infatti arriverà il 14 giugno nella località del Comune di Cervia. Un'occasione importante per Milano Marittima che sarà protagonista sui canali social e sul blog della giovane influencer che vanta più di 110.000 followers.

Si chiama Claudia Cabrini, ha 27 anni, è originaria di Cremona ma ha vissuto e viaggiato in giro per il Mondo, da sola. Da quando ha 18 anni la lifestyle e travel influencer conosciuta online come la più Gipsy di Instagram è diventata una delle prime travel influencer d'Italia. I suoi followers la chiamano anche Gipsy Claudia per la sua spiccata voglia di avventure e il suo animo gitano, passionale e incapace di fermarsi in un solo angolo di paradiso del mondo per troppo tempo. Ora Claudia Cabrini riparte con un nuovo #GipsyTour che la porterà alla scoperta di alcuni tra i più rinomati "paradisi italiani" ma non solo. E parte proprio da Milano Marittima.

Solo nel 2016, a 23 anni, Claudia ha realizzato 22 viaggi che la hanno portato on-the-road per circa 294 giorni in soli 12 mesi. Questo l'ha fatta diventare una delle più giovani travel influencer di sempre. Claudia, che ha già collaborato con destinazioni turistiche tra le più importanti e desiderate al mondo, tra le quali Antigua e Barbuda, Messico, Circolo Polare Artico, ma non solo, ha continuato a lavorare attivamente anche dopo la pandemia: "Il Covid ci ha fermato all'inizio, ma ora siamo pronti a ripartire e siamo più forti di prima. Per me è un vero piacere dare il via ad un secondo #GipsyTour quest'anno. Sono molto grata e felice di poter ricominciare da Milano Marittima, tra le destinazioni più celebri d'Italia. Il calore e l'ospitalità romagnola sono un'eccellenza italiana rinomata in tutto il mondo. Parlarne sui miei canali social e sul mio blog sarà un onore»