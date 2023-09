Da 60 anni al servizio della comunità: inaugurato il murale in onore dell'Avis di San Pancrazio

Un'associazione nata nel 1963 per aiutare un bambino di Modena che aveva bisogno di sangue e che, dopo 60 anni, è ancora al servizio della comunità. Importante traguardo per l'Avis comunale di San Pancrazio, frazione di Russi, che ha celebrato il suo compleanno con l'inaugurazione di un murale al centro civico di via Gino Randi. L'opera muraria promossa da Avis e realizzata dai pittori Roberto Marchini, Mariachiara e Michela Taibi, si compone di 12 immagini che richiamano l'attenzione sull'importanza fondamentale del gesto che il volontario compie, in maniera anonima e gratuita, quando dona il proprio sangue al fine di salvare vite umane.

"Questo murale – ha detto l'assessora all'Associazionismo Jacta Gori – rimarrà a testimoniare la forza di questa associazione che durante questi anni tanto ha fatto per la nostra comunità. Ringraziamo pubblicamente tutti i donatori e le donatrici che durante questi anni, con le loro donazioni di sangue e plasma, hanno aiutato a salvare vite donando una parte di sé a persone che nemmeno conoscono, come gesto unico di solidarietà e comunità, per la salvaguardia della vita".