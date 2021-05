Ripartono da Cervia le selezioni di Miss Mamma Italiana

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, ripartono in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28^ edizione e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Domenica 23 maggio, all’Hotel Roma di Cervia, con il Patrocinio del Comune di Cervia Milano Marittima, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro ed Erika Collina. Le mamme partecipanti, a bordo delle auto d’epoca della scuderia HF, hanno fatto passerella lungo le vie della città romagnola, con sosta per uno shooting fotografico all’antica Salina di Cervia, dopo di che, hanno sfilato in passerella con abiti eleganti ed ognuna ha sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

La giuria, presieduta dal sindaco della città Massimo Medri e dal Presidente Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, ha proclamato vincitrice della selezione Francesca Cuiffatelli 32 anni, addetta alle vendite, di Terni, mamma di Giulia di 8 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Barbara Petrella 49 anni, impiegata, di Parma, mamma di Martina di 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Tiziana Ruberto, 56 anni, funzionario amministrativo, di Roma, mamma di Paolo di 18 anni. Queste tre mamme, accedo direttamente alla Finale Nazionale del concorso anno 2021 (che è divisa in tre fasce di età).