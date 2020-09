Talenti romagnoli crescono: i premi del Mei vanno a Sara Zaccarelli, Pioggia Noise e QuerElles

Lunedì 14 settembre, nella serata conclusiva della rassegna Balconi & Cortili, il Mei di Faenza ha consegnato tre importanti premi destinati ai giovani musicisti del territorio.

La cantante Sara Zaccarelli vince il premio Giovani Talenti dell’Emilia Romagna, i Pioggia Noise (una crew formata da Zero Paga, Giacomo Ambrosini e Ale di Loto) sono stati decretati vincitori del Premio Giovani Talenti dell’Unione Romagna Faentina, mentre a trionfare nella 34 edizione di Faenza Rock è stato il duetto delle QuerElles, formato da Gioia Gurioli e Silvia Valtieri.

Sara Zaccarelli e i Pioggia Noise vincono la stampa di un cd e l’uscita di un singolo digitale, inoltre si esibiranno sabato 3 ottobre in Piazza del Duomo a Faenza in occasione del Mei. Invece dopo la straordinaria esibizione per l’Onda Rosa Indipendente, il Premio Speciale Faenza Rock è andato a Silvia Valtieri (pianoforte) e Gioia Gurioli (voce) con il loro progetto QuerElles.

Tutti gli artisti premiati realizzeranno un workshop e una residenza d’artista presso la Casa della Musica di Faenza in occasione del Mei 2020 dal 2 al 4 ottobre per fare crescere la propria professionalità e competenza con docenti di rilievo nazionale.