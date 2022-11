I ravennati Genoma Music Project lanciano il nuovo album “Tra migliaia di silenzi”

Scritto tra lockdown, zone rosse, zone gialle, senza troppe premesse o progetti, né pianificazioni nasce l’album “Tra migliaia di silenzi” dei Genoma Music Project. L’album segna un cambiamento rispetto all’approccio originario del gruppo ravennate, spostandosi verso una forma più cantautoriale. La musica e la scrittura provano a narrare storie molto nitide, immediate, quasi illustrate, “scenografate” e comuni a molti se non a tutti. I suoni sono sempre più ricercati, raffinati, poco scontati, ma consapevoli della necessità di non porre ancora più distanza tra sé e chi li ascolta, pur stuzzicandone la curiosità. E neppure si rinuncia all’intenzione divulgatrice, di sapore “underground”, dell’enorme scollamento, del grande abisso che esiste tra i bagliori dell’ostentazione e dell’apparenza e l’ombrosa realtà che urla inascoltata.

Il titolo, infatti, che non lascia troppo spazio all’immaginazione, dichiara da subito di voler dar voce all’inascoltato, all’invisibile, all’ignorato, al dimenticato. Quello che accade nel silenzio, anzi in mezzo a mille silenzi, non è facilmente narrabile. E spesso risulta scomodo da gestire ed esternare. L’epoca della rivoluzione, della ribellione, del movimento per il cambiamento e per la solidarietà umana sembra essere finita, a parte sporadici esempi che vengono spesso ignorati o denigrati dai più. In questi brani si avverte l'urgenza di pensare all'altro, di raccontarlo, di dargli dignità, di gettare lo sguardo oltre la propria siepe, di considerare e trattare con più empatia e partecipazione tutto ciò che vive intorno a noi, di ascoltare e capire e non solo sentire e guardare. Nel susseguirsi delle canzoni, la speranza e la ricerca di equilibrio si alternano alla denuncia. Nelle canzoni non ci sono risposte definitive, né antidoti, né ricette che possano acquietare e risolvere i malanni del nostro tempo, ma l'invito a dare fiducia a Valori e sentimenti è sempre vivo, sempre attuale. Sono quelli che, da sempre, possono sostanziare la vita e renderla degna di un Essere Umano: il rispetto per se stessi, per la natura, per l'amicizia, per l'amore, per l'innocenza. Banali? Forse, ma questi valori sono imprescindibili per guidare la crescita sana di un bambino così come quella di un popolo.

I Genoma nascono a Ravenna, e tra il 2016 e il 2019 pubblicano un album e diversi singoli. Costretti a rivedere la formazione, finiscono col sospendere l’attività musicale per qualche tempo, fino a Settembre 2020, quando Enrico Coari, fondatore della band insieme a Nicola Farolfi, coinvolge nel progetto Marcella Sebastiani, un’amica con la quale aveva militato anni prima nella stessa cover band. Così inizia a prendere forma la nuova veste con il nome “Genoma Music Project”. Si crea una bella sinergia, una convergenza di vedute e obiettivi che permette al progetto di ripartire con una energica forza produttiva ed una rinnovata creatività. La penna e le linee melodiche di Marcella, molto attenta alla realtà emotiva e sociale contemporanea, si fanno strada tra suoni e visioni futuristiche. Il progetto mira a raccontare, con musica e parole dirette e calate in una realtà atemporale, storie molto urgenti.