350 atlete da 14 Paesi protagoniste del Festival europeo del Mamanet a Cervia

Più di 350 donne atlete, 35 squadre, Paesi dell’Unione Europea rappresentati. Sono questi i numeri del progetto “EU Mamanet”, finanziato dall’Unione Europea che vede parte della sua realizzazione agli CSIT - World Sport Games 2023. L’obiettivo è quello di allargare ancor di più il movimento, facendo diventare sempre più uno sport mondiale. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di domani, venerdì 8 settembre, a CerviaMare e al Fantini Club per un lungo programma di eventi che vedranno direttamente impegnate le atlete.

Il Mamanet, il cachibol inclusivo e da vetrina per l’uguaglianza di genere rivolto alle mamme e donne over 30, sta velocemente prendendo piede. Oggi in Romagna al Festival Europeo del Mamanet sono infatti rappresentati 14 Paesi Europei, dall’Albania a Cipro, dall’Olanda, passando per la Germania fino all’Olanda, senza dimenticare i paesi nordici come Finlandia, Lettonia e Lituania. Un fenomeno in completa espansione che con il progetto europeo vuole davvero affermarsi come disciplina sportiva di livello mondiale.

Dopo la mattina passata sui campi da gioco del torneo degli CSIT World Sport Games 2023, che si protrarrà fino a sabato con le fasi finali, le atlete si trasferiranno in spiaggia per l’edizione Beach Mamanet. Seguirà poi la Rifiuthlon Mamanet Edition, la gara a premi di raccolta al rifiuto volta all’educazione di cura dell’ambiente, inserita nel programma dei CSIT -WSG2023, i primi del tutto “Plastic Free”. A chiudere la serata, a partire dalle 21, un workshop e programmi di formazione di gruppo condividendo tra le atlete le proprie esperienze.

A fissare gli obiettivi è Veronica Avantaggiato, coordinatrice del progetto EU Mamanet: “Non vogliamo solo attrarre nuove nazioni al nostro sport, ma anche creare opportunità per questi paesi per viaggiare a nuove competizione ed ospitarne altre. Proprio per questo aspetto crrediamo fortemente che il progetto EU Mamanet è cruciale per uno step in più verso il futuro. Questo infatti vuole solo essere il punto di partenza di una grande espansione”.

Non solo eventi sportivi, culturali e di promozione sociale, gli CSIT - World Sport Games 2023 sono anche terzo tempo. Sport e aggregazione, infatti, viaggiano sempre su binari paralleli e l’appuntamento per tutti è aperto alla Casa Italia by Night presso il bagno Fantini di Cervia con musica e divertimento per tutti dalle 21 a mezzanotte.

I World Sports Games sono promossi da CSIT – la Confederazione internazionale dello sport amatoriale – e organizzati da AiCS in Romagna con il contributo del Dipartimento Sport del Governo, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Cervia, con la collaborazione di ACSI (altro ente di promozione sportiva) e il patrocinio della Fondazione CariForlì e di tutti gli altri Comuni coinvolti nelle competizioni sportive: Riccione, Ravenna, Forlì, Cesena, Cesenatico e Misano Adriatico. Ai World Sports Games, tra atleti, tecnici, arbitri e volontari, partecipano in tutto oltre 5mila persone.