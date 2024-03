A San Patrizio la 49esima edizione del 'Trofeo Buriani e Vaienti'

Nella mattinata di lunedì 1 aprile, a San Patrizio è in programma la 49esima edizione della podistica “Trofeo Buriani e Vaienti”, classicissima di primavera tra le manifestazioni sportive della provincia di Ravenna. La manifestazione competitiva si snoda per le strade di San Patrizio sul tradizionale circuito di circa 3 chilometri da ripetere 3 volte, previo un giro di lancio di un chilometro, per complessivi 10mila metri.

La gara competitiva attira atleti da tutta la regione ed è apprezzata per il percorso caratteristico che percorre l’argine del canale dei mulini e costeggia l’antico mulino e la pieve. Parallelamente si svolgerà la camminata ludico motoria, su un percorso in linea immerso anch’esso nella natura, adatto agli appassionati di nordic walking, gruppi di cammino e podisti che non vogliono avere ambizioni agonistiche.

"Il 2024 vuole essere una nuova ripartenza per il comune di Conselice, dopo i tristi eventi dello scorso maggio e quello di pasquetta è il primo degli eventi che organizzeremo quest’anno sul nostro territorio - afferma Martelli Mauro, presidente dell’Atletica San Patrizio, organizzatrice della manifestazione -. Auspichiamo di portare a San Patrizio un gran numero di podisti e camminatori avvicinando le 1000 presenze. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Conselice, le aziende del territorio e i volontari per la collaborazione e la consueta disponibilità".