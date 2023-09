Arrampicata sportiva, tre ori e un bronzo per gli atleti ravennati in Coppa Europa

Domenica si è concluso in Germania, ad Amburgo, il circuito di Coppa Europa giovanile Speed, campionato in quattro tappe che ha assegnato i titoli continentali di arrampicata veloce. Nella categoria Juniors Male il faentino Marco Rontini onora al meglio l’ultima tappa del circuito dominando la gara e conquistando la Coppa Europa di Categoria. Identica performance per Eva Mengoli, in forza all’Istrice Ravenna. Nella categoria Youth B Female Eva si impone al termine di una gara perfetta, l’ennesima di una stagione davvero da incorniciare. Coppa Europa di categoria anche per il ravennate Ludovico Borghi che però “stecca” l’ultima tappa del circuito e deve quindi condividere il gradino più alto del podio con lo spagnolo Rodriguez de Sepulveda. Nella categoria Youth A Female buona la prestazione di Sara Arcozzi che ottiene un quarto posto di tappa che le consente di agguantare il terzo posto nella classifica finale del circuito di Coppa, davanti all’altra ravennate Alice Strocchi, quarta.