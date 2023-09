Automobilismo, il ravennate Eugenio Pisani in pista a Monza per la Carrera Cup

Il pilota ravennate Eugenio Pisani sarà in pista insieme a tanti 'assi' del volante e all'ex campione di MotoGp Jorge Lorenzo nel corso della tappa della Carrera Cup Italia che si correrà nel weekend all'autodromo di Monza. Un intenso fine settimana di corse che scatterà con le prove del venerdì e continuerà fino alla gara domenicale, vedendo sul circuito oltre 30 vetture sfidarsi nel campionato monomarca.

Pisani, supportato dalla F Motorsport Asd, correrà per Centri Porsche Firenze con il team Ghinzani di Osio Sotto (BG) e sarà al volante di una Porsche Carrera contraddistinta da una insolita livrea bianca con la piantina del centro storico fiorentino. Nelle scorse annate il pilota, nato in Liguria ma cresciuto a Ravenna, ha vinto il Campionato Italiano GT Cup nel 2017, sempre su Porsche, e si è classificato terzo nella categoria Pro-Am del GT Cup Open Europe, in coppia con Stefano Zanini. Questa stagione Pisani, nel GT Cup Open Europe, è partito con una pole position e un terzo posto sul circuito di Portimao (Portogallo).