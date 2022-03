Ciclismo, la Granfondo Via del Sale si prepara alla 25esima edizione

Tutto ormai è pronto per la 25esima edizione della Granfondo Via del Sale, in programma il 10 Aprile, partendo dal Fantini Club e dal Lungomare di Cervia. Un'edizione speciale per festeggiare i suoi 25 anni e che darà ai partecipanti la possibilità di scegliere tra due percorsi di 105 km e 152 Km, tecnicamente diversi fra loro, pensati per soddisfare tutti gli appassionati del pedale, a cui si aggiunge il percorso Gourmet di 30 km.

Per il percorso lungo sarà prevista la Cima Pantani/Montevecchio: quasi 300 mt di dislivello, 4 km di lunghezza e pendenza massima del 14%. È inoltre riconfermato il Gran Premio della Montagna, dedicato al più veloce scalatore della Cima Pantani, che dovrà essere affrontata in un tempo massimo di 17 minuti, senza scendere sotto il tempo minimo di 16 minuti. Al termine della gara, all'arrivo, avverrà la premiazione dei primi 3 classificati della categoria della Granfondo e Mediofondo. Dal 8 al 10 aprile un ricco programma di eventi pensati per tutti, tra cui la Pedalata dei piccoli atleti, un percorso su circuito urbano di 11 km, aperta a tutti i ragazzi e per i più piccoli la divertente Gimcana.