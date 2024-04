Ginnastica ritmica, argento in Bulgaria per la cervese Margherita Bucci

La cervese Margherita Fucci conquista la medaglia d’argento a Sofia, Bulgaria. Dopo aver partecipato con i colori dell’Italia al bilaterale Italia-Francia e dopo aver conquistato la promozione in serie A1 insieme alla sua squadra di Cervia Ginnastica e sport SSD, Margherita è partita con la delegazione Italiana junior verso la Bulgaria per la “Sofia Cup”, un importante torneo internazionale che si è svolto dal 5 al 7 aprile dove hanno partecipato tantissime ginnaste provenienti da tutto il mondo.

La gara prevedeva le qualificazioni e le finali per attrezzo dove Margherita si è vista protagonista alle clavette: è stata una gara strategica qualificandosi in seconda posizione per giocarsi tutto in finale dove ha dimostrato una grande maturità e grazie al suo temperamento e alla sua determinazione ha eseguito un esercizio di altissimo livello che è stato valutato dalla giuria internazionale con un 29.000 che le ha permesso di indossare la medaglia d’argento. Il lavoro svolto dalle tecniche Ravaioli Simona, Yana Siniel’nikova e Natalia Putko sta portando grandi soddisfazione alla società Cervia Ginnastica e sport SSD che in pochi anni ha conquistato risultati nazionali e internazionali.