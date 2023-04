'Un sogno chiamato Dakar': Giraldi e Bedeschi ospiti del Panathlon Faenza

Un sogno chiamato Dakar. L’impresa del pilota faentino Iader Giraldi diventa il tema del meeting organizzato dal Panathlon Club Faenza. Se ne parlerà infatti mercoledì 26 aprile alle 20.15 al Bistrot Rossini in Piazza del Popolo, dove il pilota racconterà al pubblico la propria esperienza insieme a Paolo Bedeschi, altro protagonista della corsa rally più famosa e avventurosa del mondo. Chiunque volesse partecipare alla serata potrà comunicare la propria presenza al numero 338 8188688.

Giraldi, titolare di un’agenzia di eventi, a 50 anni ha partecipato alla sua prima ‘Dakar’ e su una moto Ktm è riuscito a completare il lungo viaggio classificandosi al 55° posto nella propria categoria, rimediando un 78° piazzamento complessivo nella classifica generale moto. Ha concluso il proprio viaggio lungo il Mar Rosso, il Golfo Persico e l’Arabia Saudita in quasi 75 ore, a poco più di 28 ore di distacco dal vincitore della categoria rally 2. Un esordio ricco di soddisfazioni per Giraldi, “Un’emozione grandissima” invece per Paolo Bedeschi 66 anni) e “Un sogno di bambino che si avvera”, come riportato anche da Daniele Bottallo (42 anni). Bedeschi e Bottallo sono gli italiani che hanno riportato l’Italia sul podio assoluto di una Dakar, riuscendoci alla loro prima partecipazione nella terza edizione della Classic, riservata a veicoli d’epoca, per un totale di 3.350 chilometri percorsi “Mi piacerebbe fare un’altra Dakar – ha detto Bedeschi – ma la seconda non è mai bella come la prima”. Se ne parlerà proprio mercoledì al Rossini di Faenza.