Judo, due atleti speciali del Centro Sport Terapia convocati per i Campionati Europei

L’asd Centro Sport Terapia Judo Ravenna è orgogliosa di annunciare che due suoi atleti: Mirko Brighi (kg. 81) e Danilo Brunetto (Kg. 73) sono stati convocati per i Campionati Europei Suds (Federazione Internazionale per gli atleti con sindrome di Down) in programma a Padova dal 5 al 10 settembre. Dal 3 al 5 a Ferrara ci sarà invece il ritiro della Nazionale Fisdir (Federazione italiana Sport degli Intellettivo Relazionali) per la preparazione agli Europei.

Questi atleti frequentano da anni la palestra che si trova al secondo piano del Pala Costa presso la Darsena e si sono distinti per assiduità e serietà ottenendo nel tempo risultati sempre più importanti. Grazie al loro costante impegno e alla professionalità della loro allenatrice Paola Baroncelli (ex atleta della Nazionale di Judo) avranno l’opportunità, ancora una volta, di dimostrare il loro valore a coronamento di tutti i sacrifici fatti.