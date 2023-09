Lotta, 170 atleti al "Trofeo del Porto": 3 ori per i Portuali Ravenna

Erano 170 gli atleti in gara nella palestra dell'istituto "Morigia" di Ravenna in occasione del "Trofeo del Porto", gara di lotta libera e lotta greco-romana under 17 che ha richiamato in città 25 società, comprese alcuni compagini straniere. A trionfare nella classifica per società è stato il Lotta Club Rovereto, seguito da Faenza Lotta 1919 e dalle Fiamme Oro Roma. Quinto posto per i padroni di casa e organizzatori della manifestazione sportiva, i Portuali Ravenna, che conquistano un bottino di 7 medaglie.

Per i ravennati conquistano l'oro Martina Cusano (Kg 46 Ragazzi), Alessio Pignato (Kg 62 Under 14) e Alessandro Cusano (Kg 57 Under 14). Secondo posto per Giulia Gurioli (Kg 50 Under 14) e Alex Suliman (Kg 57 Under 14), mentre raggiungono la medaglia di bronzo Rachele Fabbri (Kg 46 Ragazzi) ed Enrique Campanale (Kg 62 Under 14).

Per i Portuali Ravenna hano gareggiato anche: nella categoria Ragazzi Alexander Xherahi (Kg 34), Mattia Balducci (Kg 38), Giacomo Fabbri (Kg 61); tra gli under 14 Jacopo Ghidey, Lorenzo Wehbe (Kg 52), Stefano Cusano (Kg 57); tra gli under 17

Andrea Fabbri (Kg 60).