Nuoto, successi di due faentini ai Mondiali master

Prestazioni di rilievo per Nadia Cerchierini e Leopoldo Liverani, atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000, ai Campionati Mondiali di nuoto Master 2023 che si sono tenuti tra Kumamoto e Kagoshima, sull’isola di Kyushu dal 2 all’11 agosto e in Giappone hanno visto la partecipazione di circa diecimila atleti provenienti da oltre 100 Paesi, per dare vita alle competizioni di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto artistico e nuoto in acque libere.

Il viaggio dei due nuotatori è stato movimentato: ritardi nelle partenze degli aerei a causa dell’arrivo di un tifone, cui si è aggiunta l’attesa dei bagagli per diverse ore; ma anche dopo queste vicissitudini, venerdì scorso, ultima giornata di gare, sono stati puntuali sui blocchi di partenza. Nadia Cerchierini, nei 50 metri rana della sua categoria M30, si è piazzata fra le prime 12 al mondo con il tempo di 37”42; mentre Leopoldo Liverani ha realizzato il suo primato personale sempre nei 50 rana, facendo registrare un tempo di 35”21 che gli è valso il 29° posto nella categoria M35. A manifestazione conclusa i due nuotatori faentini hanno dichiarato che “avere partecipato all’evento è stata una sensazione indescrivibile: dalla chiamata sul piano vasca al dopo gara”. Intanto World Aquatics ha ufficializzato le date dei Mondiali Nuoto Master Doha 2024: si disputeranno dal 23 febbraio al 3 marzo nella capitale del Qatar, città ormai esperta sui grandi eventi sportivi.

Tornando a Faenza, sono settimane di riposo per tutto il gruppo dei nuotatori “Assoluti” e Ragazzi” del Centro Sub Nuoto Club 2000 per ricaricare le batterie in vista della nuova stagione, che partirà con la preparazione atletica lunedì 28 agosto per proseguire con il ritiro a Lido delle Nazioni dal 10 al 13 settembre per poi tornare finalmente in acqua da lunedì 18.

In una sorta di contemporaneità, i fotosub invece torneranno in acqua ai Campionati Italiani 2023 della Fipsas (Federazione italiana Attività subacquee), in programma a Punta Ala (Grosseto) dal 18 al 23 settembre. Tutti gli atleti della società di Faenza si sono qualificati in base ai risultati ottenuti nelle gare selettive svoltesi da maggio a luglio: per la Categoria Reflex Digitali Marco Bollettinari, Maria Elena Crispino, Luca Capasso; per la Categoria Compatte Digitali Michele Sbrilli; nel Campionato per Società parteciperanno le due squadre composte da Bollettinari più Crispino e da Sbrilli più Capasso; le modelle saranno Giulia Di Domenico e Rosa Donati. Un mese dopo l’attenzione si sposterà sul Campionato Mondiale di Fotografia Subacquea programmato dal 9 al 14 ottobre a Cayo Largo (Cuba).