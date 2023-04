Serie B: I Blacks battono Empoli con una prova di carattere

In una serata dove l’attacco spara decisamente a salve, i Blacks conquistano la vittoria grazie alla difesa e al carattere, due armi che le permettono di compiere un altro passo avanti verso il secondo posto. Per centrarlo matematicamente occorre un successo nelle restanti due gare di campionato o un passo falso di Fabriano, terza della classe. Onore ad Empoli che gioca un’ottima partita imbrigliando la manovra dei Blacks e rispondendo sempre ad ogni tentativo di fuga dei faentini. Questo successo è in qualche modo storico per i Raggisolaris, perché permette di toccare quota 42 punti, mai raggiunta in serie B nella storia del club: ora l’obiettivo è aumentare il bottino nelle prossime due settimane.

Empoli parte forte andando sul 6-1 approfittando anche degli errori in attacco dei Blacks, che comunque passano a condurre 11-9 con una tripla di Pastore. Il problema è che il canestro fatica ad arrivare soprattutto da tre punti (1/11 all’intervallo) e allora i Raggisolaris si affidano ai liberi e ad Aromando che con 8 punti consecutivi porta i suoi sul 19-16. Dalla lunga distanza Antonini ricuce il gap fino al 19-21 poi Empoli non segna più e così Faenza grazie alla difesa e al gioco veloce piazza un break di 11-0 arrivando all’intervallo avanti 32-19.

Un vantaggio che viene polverizzato da un incredibile terzo quarto di Casella dove segna 20 punti con un 5/5 da tre punti, permettendo all’USE di spingersi fino al 38-40. Faenza riordina le idee e stringe le maglie difensive provando ad andare in fuga prima sul 46-38 e poi sul 53-44, ma in entrambi i casi Empoli è brava a bloccarla. Lo scatto decisivo arriva dopo che per 3’ il punteggio di 55-49 per gli ospiti non si sblocca. Un break di 8-0 per il 63-49 e l’ottima difesa scavano il solco definitivo per i Raggisolaris con il vantaggio che arriva a toccare il +16 finale.

USE Computer Empoli 50 - Blacks Faenza 66

(12-15; 19-32; 44-48)

USE COMPUTER EMPOLI: Marchioli ne, Giannone 6, Baccetti, Costa 2, Agbortabi ne, Sesoldi 3, Nwokoye, 5 Casella 20, Mazzoni 2, Cerchiaro 5, Antonini 7. All.: Valentino

BLACKS FAENZA: Bandini 2, Siberna 9, Vico 7, Poggi 4, Castellino 4, Voltolini 4, Petrucci 8, Morciano ne, Aromando 20, Ragazzini ne, Pastore 8, Nkot Nkot ne. All.: Pio

Arbitri: Faro – Tommasi

Note. Tiri da 2: EM: 8/30, FA: 17/35; Tiri da 3: EM: 8/28, FA: 5/22; Tiri liberi: EM: 10/15, FA: 17/22; Rimbalzi totali: EM: 46, FA: 36