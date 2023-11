Basket, OraSì affronta Taranto: biglietti a prezzi speciali per chi corre la Maratona

Domenica ritorna la Maratona di Ravenna Città d'Arte. Una bella occasione per gli atleti che si vorranno confrontare sulla distanza ufficiale dei 42 km e sulle altre lunghezze. E per chi partecipa ci sarà un'ulteriore sorpresa: il 19 novembre a tutti coloro che si presenteranno con il pettorale della Maratona alla biglietteria del PalaCosta, Basket Ravenna offre l'acquisto del biglietto al prezzo speciale di 7 euro per assistere alla partita di serie B tra la l'OraSi Ravenna e il CJ Taranto che si disputerà alle ore 18.