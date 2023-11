Il Basket Ravenna e IOR con i baffi del MOVEMBER

Nata in Australia e diffusasi rapidamente negli Stati Uniti, MOVEMBER arriva in Romagna grazie allo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e all’Associazione no-profit di volontari che la sostengono.

L’obiettivo di questa iniziativa è la sensibilizzazione al tema della prevenzione dei tumori maschili, in occasione del mese di novembre, durante il quale, tutte le sedi territoriali dell’Istituto Oncologico Romagnolo si impegneranno a distribuire gratuitamente dei simpatici baffi finti a chiunque voglia prestarsi da “cassa da risonanza” della prevenzione oncologica.

Gli atleti professionisti sono spesso riconosciuti come modelli da imitare, in special modo da quei ragazzi che ne vogliono seguire le orme e diventare come loro.

Tra i tumori che colpiscono le giovani generazioni, quello al testicolo è senz’altro tra i più diffusi: essere consci del problema e sapere come provvedere a quelle pratiche che possono portare ad una diagnosi precoce può fare davvero la differenza per le prospettive di guarigione dei nostri pazienti.

Tali pratiche, insieme a tante altre informazioni utili a saperne di più su neoplasie particolarmente diffuse come il carcinoma prostatico, saranno presenti nella GUIDA ALLA PREVENZIONE DEI TUMORI MASCHILI, realizzata dallo IOR in collaborazione coi professionisti dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS e scaricabile grazie ad un QR Code inserito direttamente sul retro di ciascun baffo.

Il Basket Ravenna, condividendo pienamente il progetto che sostiene MOVEMBER, ospiterà lo stand dello IOR durante la partita casalinga al PalaCosta del 5 novembre e promuoverà, insieme ai volontari dello IOR, tutte le attività finalizzate alla sensibilizzazione e divulgazione dell'importanza della prevenzione dei tumori maschili.

Per questo invitiamo tutti a passare a ritirare gratuitamente il “baffo della prevenzione” allo stand dell’associazione presente il 5 novembre, oppure a richiederli presso la sede IOR più vicina.

Con un paio di baffi potremo tutti aiutare e sostenere MOVEMBER

? scattandoci un selfie scaricando la guida a cura dei professionisti dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS.

? pubblicando le foto sul vostro profilo social;

? taggando le pagine social dell’Istituto Oncologico Romagnolo