CS Basket Ravenna: Nikolic squalificato ma comunque in campo domenica

L'espulsione rimediata da Mitja Nikolic nel secondo quarto della partita giocata domenica scorsa al PalaRuggi contro l'Andrea Costa Imola è stata sanzionata dal giudice sportivo con un turno di squalifica.

Questo il comunicato del giudice sportivo di LNP che ha ufficializzato la decisione nei confronti dell'ala slovena:

"Squalifica per 1 gara per aver colpito con un calcio la sedia della panchina della squadra avversaria sulla quale era seduto il secondo assistente durante un'azione di gioco (art.33,1/1c RG)".

La squalifica del giocatore verrà commutata in sanzione pecuniaria e Nikolic potrà essere regolarmente in campo domenica 19/11 alle 18 per la partita interna del Basket Ravenna contro il CJ Taranto.

Ricordiamo ai tifosi ravennati, e a tutti coloro che hanno partecipato alla Maratona di Ravenna di domenica scorsa, che presentando il proprio pettorale della corsa, avranno diritto di acquistare un biglietto per la partita al prezzo scontato di soli 7€ direttamente in biglietteria il giorno della gara.

È comunque possibile acquistare i tagliandi regolari per OraSì Ravenna-CJ Taranto anche attraverso il circuito VivaTicket.