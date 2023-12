Serie B: i Blacks vincono a Bisceglie con lucidità e difesa

I Blacks vincono nel finale in casa di una Bisceglie mostratasi sempre attenta e determinata nonostante le assenze di Dip e Ouandie. Faenza esce dal campo rinforzatasi moralmente dopo un’ottima prestazione dal lato caratteriale, perché pur non essendo mai riuscita a chiudere un match sempre condotta, non ha mai perso lucidità, vincendo in un finale punto a punto dove il grande protagonista è stato Poggi, autore di una difesa perfetta su Chessari e dei liberi della vittoria.

Il primo quarto è il ‘festival del tiro da tre’ con cinque conclusioni segnate per parte: il punteggio al 10’ è di assoluta parità 25-25 a testimonianza di quanto le difese abbiano prevalso sugli attacchi. I Blacks continuano ad avere la mano “caldissima” anche al rientro in campo ed infatti la tripla del 35-27 di Petrucci è la settima realizzata dai romagnoli su otto tentativi (all’intervallo sarà 9/10 la statistica). Bisceglie non si scompone davanti alle prodezze balistiche degli avversari e con un break di 8-0 agguanta il 35-35 poi Poggi e Aromando firmano l’allungo per il 48-39 e all’intervallo si arriva con i faentini avanti 48-41.

Anche nel secondo tempo va in scena lo stesso copione, tranne che nelle percentuali offensive faentine, che calano sensibilmente. I Blacks provano in un paio di occasioni ad andare in fuga toccando anche il +11 (61-50), ma i Lions sono bravi a crederci sempre e a colpire tanto che al 38’ Abati Toure firma il 69-70. Galassi risponde con la tripla del 73-69, Cepic firma un gioco da tre punti per il 73-71 e Chiti sbaglia una tripla poi Vico a 15’’ segna il libero del 74-72. Sul rovesciamento di fronte Chessari prova la penetrazione, Poggi è magistrale in difesa e il play perde palla. È proprio il pivot dei Blacks ad avere l’onore di chiudere i conti con il 2/2 dalla lunetta per il 76-72.

Lions Bisceglie - Blacks Faenza 72-76 (25-25, 16-23, 15-15, 16-13)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 19 (4/6, 3/6), Manuel Saladini 16 (4/9, 2/5), Janko Cepic 13 (5/8, 0/4), Jacopo Ragusa 7 (2/6, 0/0), Soma Abati toure 7 (2/3, 1/3), Roberto Chessari 5 (2/3, 0/2), Constantin Maralossou 5 (1/2, 1/2), Simone Turin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanotte 0 (0/0, 0/0), Riccardo Guadagno 0 (0/0, 0/0), Marcelo Dip 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Raphael Chiti 8) - Assist: 17 (Roberto Chessari 7)

Blacks Faenza: Luca Galassi 16 (2/4, 4/6), Simone Aromando 16 (5/6, 2/2), Giovanni Poggi 15 (5/6, 1/2), Andrea Pastore 10 (1/4, 2/3), Marco Petrucci 9 (1/3, 2/5), Francesco Papa 5 (1/4, 1/2), Giacomo Siberna 4 (2/4, 0/1), Sebastian Vico 1 (0/2, 0/4), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Simone Tomasini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 25 3 + 22 (Simone Aromando 9) - Assist: 18 (Luca Galassi, Marco Petrucci 4)