Altro derby per i Blacks. Al PalaCosta è sfida all'Orasi Basket Ravenna

Il 2024 dei Blacks si apre con il derby in casa dell’OraSì Ravenna, match in programma domenica alle 18 al PalaCosta, ultimo impegno del girone d’andata. Una sfida che andrà in scena per la prima volta in campionato, mentre in Supercoppa si è già disputata a settembre, con i faentini che vinsero 70-60 in trasferta.

Vista l’importanza della sfida, il calore delle due tifoserie e i soli mille posti dell’impianto, è previsto il tutto esaurito.

I biglietti si possono acquistare on line sul circuito VivaTicket o il giorno della partita dalle 17 al PalaCosta.

L’AVVERSARIO

È il PalaCosta uno dei punti di forza dell’OraSì, una delle rivelazioni del campionato. I ravennati hanno conquistato cinque delle otto vittorie stagionali davanti al pubblico amico superando anche formazioni di alta classifica, mostrando la grande qualità di un gruppo totalmente rinnovato dopo la retrocessione dello scorso giugno.

Di quella squadra è rimasto soltanto il centro Ivan Onojaife, tra i migliori per rendimento di un roster ben plasmato da coach Massimo Bernardi, a cui è stato affidato il nuovo corso ravennate.

Il tecnico ha puntato su alcuni uomini d’esperienza subito rivelatisi decisivi come l’ala slovena Mitja Nikolic, migliore realizzatore del giallorossi con 12.8 punti di media, e l’ala Francesco Bedetti, autore di 10.3 punti a gara, ai quali sono stati affiancati giocatori che militano da anni nel terzo campionato nazionale: il play Gabriel Dron, la guardia Francesco Paolin e il centro Tommaso De Gregori.

Vincente è stata anche la scelta di scegliere giovani di grande talento come Alessandro Ferrari, ala del 2000 esplosa in questa stagione a suon di ottime prestazioni, e il play Marco Restelli. Da qualche settimana è stato inserito il playmaker Lorenzo Panzini, con Bernardi nei Crabs Rimini nella stagione 2015/16, altro giocatore d’esperienza rientrato dal grave infortunio che lo ha tenuto fuori dallo scorso maggio.

Completano il roster gli under Matteo Guardigli, guardia\ala del 2003, Mirko Laghi, guardia del 2004, Nicola Giovannelli guardia\ala del 2004, Lorenzo Allegri, guardia\ala del 2005, e Tommaso Galletti, playmaker del 2005.

Grazie ai tanti under nelle rotazioni, l’OraSì è al primo posto nel girone B nella classifica di impiego dei giovani, statistica che conferma la filosofia che il club sta seguendo da tanti anni.

Il grande ex di turno è Alessandro Lotesoriere, all’OraSì dal 2015 al 2019 come vice e dal 2021 fino alla scorsa estate come capo allenatore.

Le due società si sono affrontate soltanto una volta in un match ufficiale ed è stato a settembre nel primo turno di Supercoppa dove vinsero 70-60 i Raggisolaris, mentre quella di domenica sarà la prima volta in campionato.

IL PREPARTITA

“L’OraSì è la rivelazione del campionato – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – e le faccio i complimenti per come sta riuscendo ad ottenere buoni risultati con una squadra giovane, avendo ben sette under nel roster. La filosofia di puntare su giocatori e su allenatori emergenti è sempre stata seguita dalla dirigenza, una progettualità mantenuta nonostante la riduzione del budget.

Sono molto legato al Basket Ravenna dove ho vissuto anni importanti e la mia prima esperienza fuori casa, e lo ringrazio per aver puntato su di me quando nessuno mi conosceva. Inoltre a Ravenna, città in cui ho scelto di vivere insieme alla mia compagna, ho mantenuto con molte persone rapporti d’amicizia e sarà bello ed emozionante ritrovarle domenica.

Dal lato tecnico, l’OraSì ha due giocatori esperti che fanno da chioccia al gruppo come Nikolic e Bedetti, e tra poco diventeranno tre quando Panzini ritroverà la condizione dopo l’infortunio, e a loro sono stati aggiunti giovani di grande qualità e talento. Questo potrebbe essere un mix pericoloso per noi, perché come tutte le squadre giovani, Ravenna sarà difficile da contenere se si esalta e quindi dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco e ad evitare che possa esprimersi al meglio, giocando ai suoi ritmi. Anche il PalaCosta sarà determinante per spingere i ravennati, palasport in cui negli anni dell’OraSì ho vissuto più che nella mia abitazione, ed è la vera casa del Basket Ravenna. Penso sia il classico impianto sportivo dove il fattore campo si fa sentire ed è decisivo nei momenti in cui la squadra di casa è in difficoltà o quando sta vivendo un momento positivo della partita.

Arriviamo bene a questo derby dopo la vittoria con l’Andrea Costa Imola, conquistata al termine di un match spigoloso e nervoso. Abbiamo lavorato bene durante la pausa, mettendo maggiore attenzione nei principi difensivi e offensivi e ora dobbiamo mostrare di avere la giusta mentalità per giocare al meglio contro le squadre che sono vicine a noi in classifica. Dobbiamo quindi dimostrare di essere ancora più competitivi e continuare il nostro percorso di crescita”.