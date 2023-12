Serie B: E' tempo di derby. Al PalaCattani va in scena Blacks Faenza - Andrea Costa Imola. Le modifiche alla viabilità

Domani, sabato 23 dicembre il PalaCattani di Faenza ospiterà il derby di basket 'Blacks Faenza' – 'Andrea Costa Imola' che come tradizione attirerà in via Graziola moltissimi tifosi. Per questo motivo sono state messe a punto alcune modifiche alla viabilità per gestire al meglio i flussi di traffico delle tifoserie delle due squadre. Dalle ore 18 di sabato 23 dicembre viene istituito il divieto di transito in corrispondenza del PalaCattani; inoltre gli incroci limitrofi saranno presidiati dalle forze dell'ordine per indirizzare le due tifoserie nei rispettivi parcheggi dedicati.

Tifoseria dell'Andrea Costa:

Per chi proviene dalla via Emilia, alla rotonda Strada dei Vini e dei Sapori (rot. Delle Cicogne) dovrà proseguire dritto in direzione Forlì; arrivati alla rotonda Donatori di Sangue (rot. Cappuccini), si dovrà svoltare a destra per via Portisano, via Sant'Orsola, fino a imboccare alla propria destra su Piazzale Tambini, ingresso parcheggio riservato;

Per chi proviene dall'autostrada A14, direzione centro città, il percorso da seguire sarà: via Granarolo, Cavalcavia Fs, viale IV Novembre, via Tolosano, corso Mazzini, via Giovanni da Oriolo, via degli Insorti, rotonda Ss 9 Emilia Donatori di Sangue (rot. Cappuccini), via Portisano, via S.Orsola, piazzale Tambini.

Coloro che giungono alla rotonda I° Maggio (via Risorgimento/via Graziola/via Emilia Ponente/via Oberdan) troveranno il presidio delle Forze dell'Ordine e non potranno proseguire per via Graziola; per raggiugere il PalaCattani dovranno proseguire dritto verso centro città, alla rotonda svolta a destra per via Vittorio Veneto, destra via Montevecchi, destra via Portisano, Via Sant'Orsola, piazzale Tambini.

Tifoseria Blacks Faenza

Alla rotonda I° Maggio sarà presente un varco presidiato dalle forze dell'ordine per consentire ai soli tifosi della squadra locale di proseguire per via Graziola e raggiungere il parcheggio dedicato. Esauriti i parcheggi adiacenti al PalaCattani, i tifosi potranno lasciare l'auto nei parcheggi di Via Oberdan (Circolo Europa), nella zona di via Zaccagnini e di viale Risorgimento.