E-Work Faenza ko contro il Fila, Simona Ballardini: "Dobbiamo difendere e attaccare senza paura"

Nell'inedita collocazione del giorno di Santo Stefano, il Fila San Martino di Lupari si aggiudica un combattuto match con la E-Work Faenza, e vince l'ultima gara casalinga del suo 2021. Partita combattuta e sempre in bilico dove le ragazze di Coach Simona Ballardini hanno messo sul parquet un atteggiamento affatto rinunciatario.

Le Lupe l'hanno condotta sin dal canestro del 5-2, spesso con un vantaggio in doppia cifra, anche se Faenza non ha mai mollato la presa e soprattutto nel terzo quarto si sono rifatte sotto fino a quasi all'aggancio.

Ma nel momento topico del match San Martino è riuscita a piazzare il break giusto, andando a conquistare due punti che, in attesa degli altri risultati, potrebbero essere fondamentali per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia.

Risultato finale Fila San Martino di Lupari batte E-Work Faenza 64-54. Il tabellino e la cronaca del match

Al termine del match Coach Simona Ballardini, alla guida di Faenza dall'8 dicembre, ha rilasciato queste dichiarazioni al sito ufficiale del club romagnolo. Ecco le sue parole