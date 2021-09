Faenza, buona la prima: 59-56 contro Bologna

I Raggisolaris Faenza esordiscono in Supercoppa con una vittoria, superando nel finale un coriaceo Bologna Basket 2016 grazie ad un’ottima prova del collettivo. Decisivi in un match così intenso sono la forza mentale dei faentini e Vico, perfetto nel prendersi per mano la squadra e a dare la scossa vincente. Nel prossimo turno i Raggisolaris affronteranno San Miniato in trasferta, gara che si giocherà con tutta probabilità mercoledì.

Faenza-Bologna Baslet, la partita

Faenza parte contratta e non trova il canestro, ma quando alza il ritmo anche il pallone viene gestito in maniera migliore e di conseguenza arrivano i punti. Poggi sotto canestro è decisivo con punti e rimbalzi, mentre da fuori è Siberna a fare la differenza. Serra ruota tutti i giocatori trovando i giusti equilibri e mantenendo sempre alta l’intensità come dimostra il 35-24 dell’intervallo. Raggiunto il massimo vantaggio di 41-29 però i Raggisolaris ritornano a segnare con poca continuità, Bologna ne approfitta e minuto dopo minuto riapre i conti fino a centrare il 44-44 al 33’. Faenza non segna nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto, ma ha il merito di non abbassare mai l’intensità difensiva e così quando Vico fa scattare la scintilla, l’inerzia ritorna dalla parte dei romagnoli. La guardia realizza prima due triple poi serve un assist perfetto a Poggi che segna un gioco da tre punti per il 52-50 poi con altri quattro punti propizia il 58-53 a 24’’ dalla fine. Resca riapre i conti a 5’’ con il tiro del 56-58, ma non fa i conti con Vico: dalla lunetta segna allo scadere il tiro libero che vale il passaggio del turno.

Faenza-Bologna Basket, il tabellino

Raggisolaris Faenza-Bologna Basket 2016 59-56 (12-13; 35-24; 44-38)

FAENZA: Bianchi ne, Mazzagatti 2, Ferrari, Siberna 6, Vico 21, Ballabio 2, Poggi 13, Reale 6, Morara 3, Petrucci, Ugolini 8, Cortecchia ne.

Allenatore: Serra

BOLOGNA: Flocco ne, Galassi 9, Guglielmi, Oyeh, Rossi 2, Fontecchio 16, Felici 4, Beretta 3, Graziani 14, Tillander, Tripodi ne.

Allenatore: Fucka

ARBITRI: Andreatta e Bragagnolo

NOTE. Uscito per falli: Rossi (B)