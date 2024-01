Serie B: il girone di ritorno dei Blacks inizia da Mestre

Sarà il Taliercio di Venezia il teatro della prima sfida del girone di ritorno dei Blacks. I faentini giocheranno sabato alle 20.30 in casa della Gemini Mestre, formazione con 16 punti in classifica, che all’andata riuscì ad espugnare il PalaCattani 72-80. Per questa sfida sono attesi come sempre molti tifosi faentini sugli spalti.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass.

L’AVVERSARIO

Sette vittorie in otto gare casalinghe e un unico successo (proprio a Faenza) in trasferta: questo è il ruolino di marcia della Gemini Mestre, riuscita a restare a ridosso della zona play off nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nel girone d’andata. Oltre ad alcune modifiche in corsa del roster che hanno portato alla partenza di Fabio Bugatti e all’arrivo del croato Sven Smajlagic, autore di 14 punti di media nelle tre gare giocate e miglior realizzatore della Gemini, i veneti hanno dovuto far fronte ai problemi di salute di coach Cesare Ciocca, assente dallo scorso 10 dicembre, con il vice Giacomo Statua, che è riuscito a sopperire al meglio alla sua assenza. Il grande pregio di Mestre è l’essersi saputa unire nei momenti difficili e nel girone di ritorno potrà sicuramente farsi valere vista la potenzialità di un roster con tanta qualità.

In cabina di regia Andrea Mazzucchelli, secondo miglior realizzatore dei mestrini con 11.3 punti di media, forma un’ottima coppia con Nicolò Pellicano, classe 2002, e a completare il terzetto di playmaker c’è l’ex di turno Marco Perin, a Faenza dal 2016 al 2018, che spesso gioca anche da guardia. Il reparto esterni può contare anche su Fabio Sebastianelli, sulla guardia\ala Pietro Bocconcelli e su Smajlagic. Di grande impatto è anche il settore lunghi con il centro Giovanni Lenti, 10,5 punti di media, l’ala\pivot Edoardo Caversazio (9.5), protagonista da molti anni nel terzo campionato nazionale, e Ivan Morgillo, altro atleta di grande esperienza.

Completano il roster gli under Elia Zinato, guardia\ala del 2005, ed Emanuele Zampieri, ala\pivot del 2004.

Quella di sabato sarà la seconda volta che le due squadre si affrontano: la prima è stata lo scorso ottobre, quando Mestre vinse 80-72 al PalaCattani.

IL PREPARTITA

“Mestre ha una grande identità di squadra – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e lo si è visto nel girone d’andata, quando ha saputo superare le tante difficoltà che ha incontrato. Spesso ha infatti dovuto convivere con infortuni e problemi fisici di alcuni giocatori ed inoltre da un mese non ha il suo capo allenatore. La forza del gruppo è stata confermata anche nell’ultima partita con Lumezzane, dove è arrivata una vittoria importante al termine di un match spigoloso e ricco di insidie. Mestre ha un ottimo roster e lo ha dimostrato vincendo a Faenza in un momento in cui era reduce da una preseason difficile, mentre i Blacks venivano da una Supercoppa positiva, ed inoltre in casa ha un ottimo rendimento. È una squadra molto tattica che gioca la classica pallacanestro di Ciocca: è ben organizzata in difesa e in attacco e ha molti elementi esperti che conoscono questo campionato. Da poche settimane ha inoltre tesserato Smajlagic che ha dato una maggiore profondità offensiva ad un organico che punta ad un posto nei play off.

Arriviamo a questa gara dopo una settimana molto intensa di lavoro e vogliamo riscattare la prestazione negativa con Ravenna, sicuramente la peggior partita nell’ultimo mese e mezzo. Abbiamo lavorato anche lunedì rinunciando al giorno di riposo proprio per confrontarci e per capire il prima possibile le cause che ci hanno fatto essere così sottotono.

Con Mestre voglio vedere il giusto atteggiamento e uno spirito combattivo per giocare al massimo un match contro un ottimo avversario e in un campo difficile, in modo da riprendere il nostro percorso di crescita. Nei giocatori ho visto grande serietà e consapevolezza e sono certo che disputeremo una buona partita”.