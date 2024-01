Grande vittoria per Faenza, battuta Milano con un netto 77-58

Grande vittoria dell’E-Work Faenza, che ha la meglio sul Repower Sanga Milano per 77-58. Partita molto equilibrata nel primo tempo, vista anche l’importanza della posta in palio

Un bell'avvio non basta alle ragazze di coach Pinotti per venire a capo di una Faenza brava a trovare sempre una giocatrice in grado di tenere alto il voltaggio della gara.

LA PARTITA

Dixon segna il primo canestro di una partita che parte a ritmi compassati. La penetrazione di Toffali dà fuoco alle polveri alzando il voltaggio del match con Faenza che però fa corsa di testa portandosi sull’8-2.

Le Faentine cercano la fuga grazie ai canestri di Dixon ma Diallo trova 5 punti pesanti che valgono il -3 (10-7). I due coach provano a mischiare le carte con cambi e difese a zona. Tulonen riavvicina le milanesi (12-11) ma Dixon continua il suo monologo offensivo tenendo a distanza le Orange. Milano rimane attaccata alla partita e trova il sorpasso all’ultimissimo secondo della frazione con la tripla sulla di Madonna (14-16).

La partita vede riabbassarsi i ritmi e le padroni di casa cercano di approfittarne tornando in vantaggio (18-16). Madonna ruba palla in transizione e lancia Penz che segna il canestro della nuova parità a quota 18. 4 punti consecutivi di Tagliamento valgono il 24-20 e costringono coach Pinotti a fermare la partita.

Dopo una serie di palle perse arriva la tripla di Beretta a dare una scossa alle Orange che si riportano così sul -1 in un match a punteggio bassissimo.

È ancora Tagliamento ad alzare il voltaggio della partita con Faenza che tocca anche il +7. Repower che però rimane attaccata alla partita e trova con Bonomi la tripla del -3 quando mancano 15’’ all’intervallo. Sempre Bonomi ha in mano la palla del pareggio ma manca la tripla portando le due squadre all’intervallo sul 35-32.

La ripresa parte con il 6-2 delle Faentine che ritrovano punti da Dixon che aveva chiuso il primo tempo con problemi di falli. Repower che fa fatica in attacco sbagliando anche canestri semplici e le padroni di casa ne approfittano con Tagliamento che le riporta sul +10 (46-36).

La reazione delle milanesi è firmata Turmel, con la giocatrice francese che segna 6 punti consecutivi riportando il Repower sul -4. Peresson prende in mano le operazioni per Faenza segnando la tripla del 52-44. Le due squadre vanno all'ultimo riposo sul 54-47.

Frenetico l'avvio dell'ultimo quarto con Faenza che prova a scappare via approfittando di qualche errore di troppo delle milanesi, dopo 3' e il tabellone che segna 58-49. Le triple di Peresson e Niemojewska valgono il +15 per l'E-Work con il Repower che fa fatica in attacco e sembra disunirsi in difesa.

A 200 secondi dalla fine Faenza è sul +20 e di fatto la partita finisce. Il risultato finale viene fissato sul 77-58.

IL TABELLINO

E-Work Faenza - Repower Sanga Milano 77 - 58 (14-16, 35-32, 54-47, 77-58)



E-WORK FAENZA: Franceschelli, Edokpaigbe, Ciuffoli C., Niemojewska* 9 (2/4, 1/2), Cvijanovic* 2 (1/4, 0/2), Tagliamento* 20 (3/7, 3/7), Peresson 16 (2/4, 4/7), Spinelli 8 (3/7 da 2), Grande, Ciuffoli E., Dixon* 14 (7/9 da 2), Brossmann* 8 (4/7, 0/1)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 22/43 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 43 14+29 (Brossmann 10) - Assist: 20 (Peresson 6) - Palle Recuperate: 13 (Dixon 3) - Palle Perse: 21 (Tagliamento 5)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 6 (2/2 da 2), Guarneri 5 (2/2 da 2), Beretta* 3 (0/1, 1/2), Vintsilaiou* 4 (2/5, 0/2), Penz 4 (1/2, 0/4), Turmel* 10 (4/8, 0/3), Diallo Dieng* 9 (4/8 da 2), Bonomi 6 (1/1, 1/1), Tulonen 8 (4/8, 0/3), Madonna 3 (1/3 da 3)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/37 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 27 4+23 (Tulonen 7) - Assist: 10 (Vintsilaiou 2) - Palle Recuperate: 8 (Madonna 5) - Palle Perse: 23 (Tulonen 6)

Arbitri: Dionisi A., Morassutti A., Castellaneta A.