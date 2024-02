Gemini Mestre-OraSi Ravenna, Bernardi: "Ci apprestiamo a fare la migliore partita possibile"

Trasferta al Taliercio di Mestre per la OraSi Ravenna nell'anticipo del 23° turno del Campionato di Serie B Nazionale. Alla vigilia del match Coach Bernardi ha anticipato i temi del confronto in conferenza stampa. Ecco le sue parole

Le parole di Coach Bernardi

Lo spirito dei ragazzi dopo la vittoria contro Chieti "Domenica scorsa abbiamo fatto una bella partita dove la squadra ha fatto vedere nel secondo, nel terzo e nel quarto periodo un importante crescendo di energia, di difesa, di rimbalzi, di attenzione. Questa settimana abbiamo lavorato più regolarmente in palestra rispetto alla scorsa, anche con Tommaso De Gregori che ha ripreso il lavoro tegolare con gli altri ragazzi".

La sfida con Mestre "Ci aspetta una bella partita che giocheremo, come anticipo serale, contro un avversario forte che era partito per stare nei piani alti della classifica. Al momento hanno i nostri stessi punti ma si sono ulteriormente rinforzati con Smilagic che è un grandissimo tiratore e Aromando che conosciamo bene perché lo abbiamo già affrontato contro Faenza, dove ha giocato fino a un paio di turni fa".

Fattore campo "È una squadra che in casa non ha quasi mai perso e infatti ha un record casalingo di nove vinte e una persa. Sarà un confronto molto difficile che però noi affrontiamo nel modo giusto, consci del fatto che la squadra sta migliorando partita dopo partita".

Come ci arriva Ravenna "Ora abbiamo di nuovo Nikolic rientrato domenica e che ha quindi una partita nelle gambe servita anche per riprendere il ritmo visto che, appunto, era stato fuori per le tre giornate di squalifica. Quindi, con la nostra faccia tosta, con la nostra incoscienza giovanile ci apprestiamo a fare la migliore partita possibile".

Mestre in cerca di riscatto dopo le sconfitte con San Severo e Roseto. "Le sconfitte vengono contro due avversarie molto competitive ed in trasferta quindi vanno interpretate correttamente. L'ultima poi l'hanno giocata per venti minuti punto a punto a Roseto e ripeto: in casa ne hanno vinte nove su dieci. E' una squadra che evidentemente tra le mura amiche ha degli equilibri ottimi. Di sicuro sarà una partita molto difficile. E, come sempre, noi dobbiamo dare veramente il meglio di noi stessi ma dobbiamo farlo con grande fiducia proseguendo quello che è il miglioramento della squadra".