OraSì è tempo di derby con Imola, Bernardi: "La squadra vuole dedicare una gioia ai tifosi"

Dopo la settimana dei tre match in sette giorni l'OraSì Ravenna torna ad affrontare un turno del Campionato Nazionale di Serie B preparato con cinque giorni di lavoro in palestra.

Giorni uniti a ricompattarsi dopo le tre sconfitte consecutive e ad accogliere il nuovo play/guardia del roster, Karlo Uljarevic, sbarcato in Romagna in settimana dallo Škrljevo squadra impegnata nel massimo campionato croato.

E lo fa con un Derby davvero sentito, quello contro la Andrea Costa Imola. Alla vigilia del match Coach Bernardi ha affrontato i temi tecnici e tattici del match. Ecco le sue parole.

La conferenza stampa di Coach Bernardi

Il Derby - “Il Palasport sarà pieno e vogliamo fare una gran bella partita ottenendo un risultato positivo per noi e da dedicare al nostro pubblico che se lo merita. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato molto bene sulle cose che abbiamo sbagliato nell'ultima partita, su quelli che sono i nostri difetti, Vogliamo cambiare l'inerzia dei risultati dell’ultimo periodo e lo possiamo fare soltanto se facciamo una gran partita perché Imola è una squadra forte ma, soprattutto, è una squadra esperta con dei punti di riferimento anche emotivi molto chiari. L’Andrea Costa ha talento e ha punti nelle mani quindi dobbiamo fare veramente una grandissima partita”.

Aukstikalnis e Drocker - “Non ci sono solo loro. Imola è anche Corcelli, Ranuzzi, Crespi e pure Marangoni e Fazzi. A parte quest’ultimo, che è un duemiladue, hanno giocatori veramente molto esperti. Ranuzzi direi che è il leader della squadra, un leader emotivo insieme a Corcelli. L’Andrea Costa è una squadra in toto molto pericolosa con in più Aukstikalnis che ha sedici punti di media a partita con il 44% percento da tre punti e perciò bisogna assolutamente limitare la loro produttività”.

Karlo Uljarevic - “Sì Karlo è arrivato e ha fatto con noi l'allenamento di venerdì e di sabato. Ovviamente non è ancora inserito nel gioco della squadra e ci vorrà un po' di tempo, pertanto sarà la squadra nel suo insieme che deve fare una prestazione super”.

Appello ai sostenitori giallorossi - “Ai nostri meravigliosi tifosi dico di venire numerosi perché la squadra vuole giocare anche per loro per dedicargli una gioia che si meritano”.

La biglietteria per il Derby contro l'Andrea Costa Imola

Da segnalare infine che la prevendita online sul circuito Vivaticket per i tifosi di Ravenna non è stata consentita per motivi di sicurezza.

Pertanto, per agevolare la tifoseria giallorossa, sarà disponibile la prevendita dei tagliandi anche domenica mattina, sempre presso le biglietterie del PalaCosta: orario 10.30-11.30. Poi, come di consueto, biglietteria operativa dalle ore 17.00. Per informazioni: 0544/450598 - segreteria@basketravenna.it

Prezzi

12 € biglietto INTERO

7 € biglietto UNDER 18 e UNIVERSITARI.

Prima della partita, verrà premiato dalla FIP Maurizio Minghetti come allenatore benemerito nazionale minibasket.