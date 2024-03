Lunga trasferta a Taranto per l'OraSì, Bernardi: "Sarà una partita piena di insidie"

Reduce da quattro sconfitte consecutive l'OraSì Ravenna affronta un turno del Campionato Nazionale di Serie B sulla carta alla portata ma con una serie di insidie da sottovalutare.

Si tratta della sfida in programma domenica 3 marzo, palla a due alle ore 18:00, al PalaMazzola contro la CJ Basket Taranto

Alla vigilia del match Coach Bernardi ha affrontato i temi tecnici e tattici del match. Ecco le sue parole

La conferenza stampa di Bernardi

Match importante "Sì, è una partita importante. Io personalmente sono in crisi di astinenza di vittorie e quindi vogliamo soltanto fare una cosa cioè riprendere il nostro cammino strappando un risultato positivo così da riconquistare quella fiducia in più, quella sicurezza che dobbiamo avere per il rush finale, dove è ancora tutto in gioco. Ma adesso bisogna cominciare a concretizzare, già da domani a Taranto".

Una sfida insidiosa - "Sarà una partita piena di insidie, perché la CJ è una squadra che è ultima in classifica ma nelle partite disputate nei turni scorsi, soprattutto nell'ultima contro Roseto, ha giocato con grande impegno e anche bene mettendo in difficoltà l'attuale leader del girone. Hanno perso qualche giocatore, ma chi è rimasto, sta affrontando molto seriamente queste ultime partite. Sono giocatori di valore a cui hanno anche aggiunto Chiapparini che è un esterno che ha voglia di mettersi in mostra. Venderanno cara la pelle, lo sappiamo e perciò dobbiamo fare una partita molto attenta e concentrata".

Il peso del risultato - "Vero. Però deve esserci la nostra motivazione, superiore a ogni altra cosa. Quindi dobbiamo andare in campo determinatissimi. Sappiamo bene come sarà la partita e le difese che faranno loro e quello che dobbiamo fare noi per portare a casa il risultato: questo lo vogliamo e lo dobbiamo fare".

La preparazione del match - "Si. Ci siamo allenati bene e con questi allenamenti abbiamo avuto anche la possibilità per inserire meglio Karlo Uljarević che così potrà essere ancor più parte integrante della squadra".

Alcuni tifosi ravennati saranno presenti anche a Taranto - "Ho saputo che verranno una decina di tifosi a seguirci a Taranto. Sono veramente fantastici, li amo. Sono stupendi e incredibili e inoltre ci danno un segnale molto importante. Vogliamo davvero regalargli una meritata soddisfazione".