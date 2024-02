OraSì Ravenna, al PalaCosta arriva la capolista. Bernardi: "Sensazione adrenalinica"

Match molto impegnativo per l'OraSì Ravenna in questo 24° turno infrasettimanale. Stasera, infatti, al PalaCosta arriva la prima della classe, la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. Alla vigilia del match Coach Massimo Bernardi ha analizzo i temi tattici e le sue sensazioni su questa partita.

La conferenza stampa di Coach Bernardi

Sensazioni - "La sensazione è adrenalinica perché giochiamo contro i primi, contro una squadra fortissima, di talento, di classe, di esperienza. Sono i leader non a caso, quindi siamo consapevoli che ci attende una bellissima partita che potrà essere un ulteriore passo di consolidamento dei nostri miglioramenti. A Mestre, dove abbiamo fatto una discreta partita, abbiamo avuto un po' di alti e bassi all'interno della stessa ma, nonostante questo, siamo riusciti a gestirli e a riprendere sempre la partita consentendoci di giocarcela fino alla fine".

Il trittico Mestre-Ruvo-Fabriano - "Il periodo è lo stesso per tutti. Tutte le squadre sono nelle medesime condizioni e, se vogliamo dirla tutta, noi abbiamo giocato sabato loro domenica per cui abbiamo avuto un giorno in più di recupero rispetto alla partita che giocheremo.

Perciò è un periodo impegnativo per tutti. Dobbiamo fare la partita perfetta, questo è ovvio, e cercheremo di farlo. Proveremo a mettere in campo le nostre prerogative, le nostre qualità. Cercheremo di limitare fino a che è possibile il talento e la classe dei giocatori di Ruvo, Jackson e Traini prima di tutto. Questo con la consapevolezza che, per portare a casa il risultato, dobbiamo fare tutto al meglio".

Sul neoarrivato, Mario Brunetto - "Mario è appena arrivato. E' un ragazzo giovanissimo perché è del 2005. Mario è estremamente interessante perché è 2 metri e 8 centimetri, perché ha abilità ed è potenzialmente di buon livello. Ma è chiaro che è appena arrivato. Ha iniziato adesso ad allenarsi con noi, ed era fermo da circa tre settimane perciò vediamo in po' se in futuro potrà darci una mano".