Serie B: big match per i Blacks impegnati in trasferta a casa della Liofilchem Roseto

Sarà un match da non perdere quello che attende i Blacks domenica, di scena alle 18 al PalaMaggetti contro la Liofilchem Roseto, una delle seconde della classe. Gli abruzzesi fanno del fattore campo la loro arma in più, avendo vinto tutte le sette gare disputate davanti al loro pubblico.

Data l’importanza della partita, sono attesi molti tifosi faentni sugli spalti. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass.

L’AVVERSARIO

Partita lontano dalle luci dei riflettori per essersi mossa sul mercato più tardi delle altre squadre, la Liofilchem Roseto ha già mostrato sul campo tutte le sue qualità e le solite ambizioni che questo club ha sempre avuto nel terzo campionato nazionale. Il ruolino di marcia di sette vittorie casalinghe in altrettante gare disputate e il secondo posto in classifica con un bottino di 20 punti sono dati che confermano la forza del roster di coach Franco Gramenzi, uno dei tecnici più vincenti ed esperti della B Nazionale con ben dieci promozioni ottenute in carriera. Tanti sono i giocatori di punta di Roseto, ma tre di loro si sono messi in luce a livello italiano e internazionale. Mitchell Poletti, pivot con un lungo passato in serie A2 sceso dopo tanti anni in B che sta segnando 15.5 punti di media a partita, Marco Santiangeli, guardia da 14.1 punti pure lui con un passato importante in A2, e il greco Vangelis Mantzaris, che in carriera ha vinto addirittura una Eurolega con l’Olympiakos Atene. Attorno a questo terzetto ci sono tanti altri ottimi elementi come il pivot Dimitri Klyuchnyk, che segna 12.1 di media, e sempre nel reparto lunghi ci sono la fisicità di Georges Tamani, centro del 2002 rivelazione di inizio stagione, e dell’ala del 2005 Ousmane Maiga. Di gran livello è anche il reparto esterni con giocatori che abbinano qualità ad una incredibile attitudine difensiva. Giordano Durante è un play di grande affidamento nonostante sia un 2002, Vincenzo Guaiana ha tecnica e carattere e Alessio Donadoni sta dimostrando di meritarsi la prima chance in carriera in una big, disputando una stagione molto positiva.

Quattro sono gli ex di turno, due per parte. Con la maglia di Roseto giocano Dimitri Klyuchnyk, a Faenza nel 2020/21, e Alessio Donadoni, in maglia Raggisolaris nel 2016/17, mentre nei Blacks ci sono Francesco Papa e Andrea Pastore. Papa è stato a Roseto dal 2012 al 2014 giocando in DNB e in DNA Silver, e nel 2015/16 in A2, mentre Pastore era in Abruzzo prima di arrivare a Faenza, dove ha disputato due finali play off e vinto la Coppa Italia nel 2022.

Roseto e Raggisolaris si sono affrontate soltanto due volte nella stagione 2021/22, con gli abruzzesi che hanno vinto entrambe le partite.

IL PREPARTITA

“Le ultime due vittorie ci hanno dato un po’ più di fiducia ed entusiasmo – afferma coach Alessandro Lotesoriere – e ci hanno fatto capire aspetti importanti del gioco su cui dobbiamo lavorare. L’umore è migliore, ma il nostro cantiere è ancora aperto e dobbiamo continuare su questa strada. Buone notizie arrivano anche dall’infermeria, perché a Roseto ritornerà disponibile Tomasini che non gioca da altre due mesi.

La Liofilchem è una squadra di alto livello che al momento è superiore a noi come dice la classifica. In casa è imbattuta, ha 3/4 giocatori di grandissime qualità, un allenatore che viene da otto stagioni in A2 e un pubblico molto caloroso che vuole tornare nel secondo campionato nazionale il prima possibile.

Guardando il roster si notano soprattutto Mantzaris e Poletti, miglior italiano della scorsa serie A2, ma penso che il punto di forza di Roseto sia l’equilibrio che ha nei reparti che le sta permettendo di essere incisiva in attacco sia nel gioco interno che esterno e a mantenere grande continuità difensiva nell’arco dei quaranta minuti. Inoltre ha giocato spesso in emergenza senza alcuni uomini chiave, ma non ne ha mai risentito e questo è un segnale che dimostra la sua forza.

Dovremo quindi essere bravi a non far prendere entusiasmo in attacco ai nostri avversari ed essere solidi in difesa. Fondamentale sarà anche limitare i passaggi a vuoto che ogni tanto abbiamo ancora e su cui stiamo lavorando per eliminarli”.