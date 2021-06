Il Tiro a Segno Nazionale di Ravenna aderisce all’iniziativa "Insieme nella scuola d’estate"

Anche il Tiro a Segno Nazionale di Ravenna aderisce a “Insieme nella scuola d’estate”, iniziativa promossa dall’Itis Nullo Baldini nell’ambito del “Piano Scuola Estate 2021”, che vede la collaborazione tra diversi enti, associazioni sportive e la scuola stessa. Le lezioni verteranno sull’approccio allo sport del tiro a segno e quindi sulla sicurezza, la tecnica del tiro (psicologia, postura, coordinazione, mira, scatto) e culmineranno con una prova controllata a punti. I primi classificati disputeranno infine una finalina con la consegna di medaglie.

Il primo degli incontri si terrà lunedì; i successivi si protrarranno per tutti i lunedì e venerdì di luglio, per un’ora e mezza di lezione ognuno. Il 2 luglio avverrà la presentazione ufficiale alla presenza del dirigente scolastico, dei professori e dei ragazzi partecipanti. A far gli onori di casa, oltre ai responsabili del Tsn e ai tecnici, sarà la diciottenne Sofia Ceccarello, talentuosa portacolori delle Fiamme Oro in seno alla Nazionale Italiana ma nata e maturata sportivamente presso il Tiro a Segno di Ravenna. Sofia negli ultimi anni ha inanellato record su record e vinto prestigiose medaglie a livello nazionale e internazionale, fino a conquistare recentemente la carta olimpica ai giochi di Tokyo.