B1. Mosaico Ravenna: quello zero alla voce vittorie da cancellare al più presto

È tutto pronto per la settima partita di campionato del girone C della Serie B1di volley femminile, con le atlete del Mosaico Volley Ravenna impegnate a Sassuolo alle ore 18:00 di domani, sabato 18 novembre 2023, al Pala Consolata. Una partita assolutamente non semplice quella contro la BSC Materials, una compagine a soli due punti di distanza dalle romagnole e che vuole trovare la salvezza il prima possibile. Ravenna è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo aver incassato sei sconfitte consecutive, in minima parte mitigate dai 3 punti ottenuti che testimoniano almeno come la squadra stia lottando strenuamente.

Nel pre-partita è stato coach Enrico Barbolini a commentare l’incontro tramite i canali ufficiali del club: "Durante la settimana la squadra si è allenata con devozione e voglia di far la differenza in tutto e per tutto contro un avversario difficile. Non guardiamo tanto la squadra avversaria, quanto quello che possiamo fare noi e le possibilità ci sono tutte per far bene. La squadra sta pian piano arrivando al proprio equilibrio e domani vogliamo dimostrarlo in campo".