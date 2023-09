Volley A2, la Consar si presenta: "Sapremo farci valere"

Un solo assente più che giutificato, per il resto tutto presenti. La Consar Ravenna, pronta per un nuovo campionato di A2, è stata presentata ufficialmente ieri, 11 settembre, alla presenza del “padrone di casa”, il patron Veniero Rosetti, presidente del Gruppo Consar, degli sponsor, della stampa e di una rappresentanza dei tifosi organizzati, gli Rvs. Assente soltanto Bovolenta impegnato con la nazionale.

"Comincia una nuova stagione sportiva e ho la certezza che anche quest’anno saprete farvi valere – ha esordito con un saluto il patron Veniero Rosetti, rivolgendosi ai giocatori – come ho potuto constatare nello scorso campionato nelle partite che sono venuto a vedere. Ho visto una squadra che giocava divertendosi: dovrete avere questa prerogativa anche quest’anno. Ma ho visto anche giovani che hanno giocato a livelli alti. E i presupposti perché si ripetano ci sono tutti".

"Tra me e la società c’è una sintonia totale – ha ammesso coach Marco Bonitta – e quando, a fine campionato scorso, abbiamo riflettuto se eravamo pronti per un secondo step, la società mi ha dato l’ok. Abbiamo quindi rafforzato il progetto sportivo con un innalzamento della competitività della squadra mantenendo la continuità. L’organico è stato costruito puntando ancora e soprattutto sui giovani e per fare un campionato di alto livello e sono sicuro che questo gruppo lotterà per le prime posizioni. Ai ragazzi chiedo una mentalità vincente, che non vuol dire vincere tutte le partite ma vuol dire entrare in campo per provare a vincerle tutte".

Nel corso della conferenza stampa la società ravennate ha presentato anche il nuovo logo, che già si era visto nella stagione scorsa in alcune situazioni (nelle magliette dei raccattapalle e in alcuni materiali promozionali), e il nuovo sito profondamente rinnovato nella grafica e nella disposizione dei contenuti. "Con il nuovo logo abbiamo voluto dare un’ulteriore impronta dell’impegno del nostro gruppo all’interno di questa società – ha spiegato Matteo Rossi, vice presidente del Consar e presidente del club pallavolistico – un impegno, che lo ricorderete, è impostato lungo un triennio. Il primo anno di questo progetto ci ha regalato tante soddisfazioni sportive e ha avuto il suggello dello scudetto Under 19. Quest’anno alziamo un po’ l’asticella delle ambizioni e abbiamo molta fiducia in una squadra dall’anima molto giovane: per me e per la società è motivo di grande orgoglio. Questo è un progetto che parte dai giovani e continuerà con i giovani".