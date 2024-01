Volley A2, brilla Ravenna: batte Santa Croce ed è sempre più vicina al podio

Due punti dal terzo posto, tre dal secondo. Una Consar Ravenna che brilla quella che nella quarta giornata di campionato, ritorno, batte la Kemas Santa Croce 3-0. Quarto posto agganciato di nuovo a 34 punti. "Il 3-0 forse è un risultato un po’ severo nei confronti di Santa Croce però siamo quasi sempre stati davanti nel punteggio anche nei due set che abbiamo vinto 25-23, quindi credo che la nostra vittoria sia meritata. Sapevamo che la partita si decideva sul cambio palla perché Santa Croce ne gioca uno molto alto e noi siamo stati in grado di gestire per tutto il match questa fase e questa situazione" ha detto il tecnico Marco Bonitta.

Parte forte la Consar che prende subito tre lunghezze di vantaggio (4-1). Bovolenta, subito sollecitato, lascia già il segno con quattro punti, con cui Ravenna si issa +4 (9-5). Orioli mette a terra il pallone del +5 (11-6). Un ace di Allik e un errore ravennate riportano sotto i Lupi (11-9). Due errori ospiti rimandano la Consar a +4 (13-9) ma la Kemas Lamipel non si spaventa e con un break di quattro punti rovescia l’andamento del set (17-18). Orioli infiamma il Pala de Andrè chiudendo un’azione caratterizzata da due bellissime difese di Goi e Loreti per il controsorpasso (20-18). Il muro di Bartolucci riporta la Consar a +3 (22-19) e il nono punto nel set di Bovolenta, che così supera quota 300 in regular season, dà l’1-0 alla Consar che neutralizza la minacciosa rialita dei toscani.

Inizia meglio il secondo set la Kemas Lamipel che sfrutta anche due errori della Consar (2-6). Bonitta si affida a Benavidez, Ravenna si rianima e trova la rimonta con il positivo turno al servizio di Mancini, autore di tre punti e due ace (8-7). Goi e compagni continuano a tenere alto il ritmo e si portano avanti 13-10, un distacco che gli ospiti annullano portandosi sul 15 pari. La volata finale punto a punto è risolta dalla Consar con un potente attacco di Orioli e l’ace di Mancini per un altro 25-23.

Il terzo set parte all’insegna del cambio palla fino al 5 pari poi la Consar si prende due punti di vantaggio, che Orioli dilata a 3 (9-6). Ravenna molto continua in difesa e in attacco e per la Kemas Lamipel diventa difficile trovare la strada per annullare il distacco. Il muro a due Bartolucci-Benavidez determina il +4 (19-15). Davanti a una Kemas Lamipel ormai sfiduciata la Consar va a prendersi il 3-0 dodicesimo hurrà stagionale, con gli ultimi quattro errori avversari.



Ravenna-Santa Croce sull’Arno 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

CONSAR RAVENNA: Mancini 6, Bovolenta 19, Mengozzi 3, Bartolucci 2, Falardeau 1, Orioli 11, Goi (lib.), A. Russo, Feri, Benavidez 3. Ne: Chiella (lib.), Arasomwan, Grottoli, Menichini. All: Bonitta.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE SULL’ARNO: Coscione 2, Lawrence 9, Mati 10, Cargioli 6, Colli 4, Allik 6, Loreti (lib.), Parodi, Brucini 3, G. Russo, Giannini. Ne: Gabbriellini (lib.), Petratti, Gatto. All.: Bulleri.

Il pre partita

Un’altra partita di alto livello accende il Pala de Andrè. Domani, domenica 21 alle 18, per la quarta giornata di ritorno del campionato di A2, la Consar Ravenna riceve la visita della Kemas Lamipel di Santa Croce sull’Arno, formazione che con merito ha risalito pian piano la classifica. Si affrontano due formazioni che, dopo il netto 3-0 ravennate dell’andata, hanno viaggiato più o meno sugli stessi ritmi. Dopo quel match Goi e compagni hanno infilato 9 vittorie e 4 ko mettendo in cascina 25 punti, i Lupi toscani hanno ottenuto 8 vittorie e tre sconfitte, giocando una partita in meno, quella casalinga con Aversa, che sarà recuperata il 31 gennaio, con un bottino di 22 punti. E proprio il rendimento della squadra di Bulleri spinge Bonitta a mettere in guardia i suoi.

"Incontreremo una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata: all’epoca era un po' in difficoltà, con qualche infortunio di troppo. Noi in quell’occasione siamo stati bravi, abbiamo fatto la nostra partita e ci siamo portati a casa i tre punti ma la forza di questo avversario si vede dal fatto che ha battuto Grottazzolina, Cuneo e proprio mercoledì Prata. Aspettiamoci una partita ai limiti del proibitivo" ha detto il tecnico Bonitta.

Dopo il successo contro Cantù, quella di domani è la seconda di tre sfide consecutive della Consar per consolidare il posto nei playoff. Il coach ravennate si aspetta un’importante risposta dai suoi ragazzi. "La continuità sul medio livello l’abbiamo trovata e siamo in grado di esprimerla – analizza – ma dobbiamo acquisire, e la stiamo un po’ cercando, la continuità ad alto livello. In alcune partite, penso alle gare d’andata con Siena e Prata, siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, ma quando abbiamo incontrato avversari forti, che hanno giocato molto bene contro di noi, come Cuneo, siamo andati sotto. Io reputo la partita di domani una gara di alto livello, perché Santa Croce è una squadra forte, con giocatori di ottima qualità. Noi dobbiamo fare quello scatto in avanti e mi aspetto di vederlo fare già in questo match"



Inoltre per la partita di domani una delegazione dell’Opera di Santa Teresa sarà presente al Pala de Andrè a sancire la collaborazione e amicizia tra le due realtà. Prima del fischio d’inizio avverrà lo scambio delle maglie tra la dirigenza del Porto Robur Costa 2030 e la rappresentanza dell’Opera di Santa Teresa. Un gesto simbolico per sottolineare che anche lo sport può essere veicolo per diffondere messaggi di solidarietà e vicinanza a chi è meno fortunato. E all’entrata del Pala de Andrè i tifosi troveranno un banchetto informativo allestito dai volontari della Fondazione per la raccolta fondi destinata alla casa della Carità, che nel corso di quest’anno raddoppierà la sua capacità ricettiva portandola a 50 alloggi, e che al suo interno accoglierà anche il nuovo dormitorio cittadino.